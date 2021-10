Po návratu do Česka už nebude povinná samoizolace. Zůstane PCR test a příjezdový formulář

Vláda na jednání upravila podmínky pro cestování a návrat do Česka. Po návratu z červených a tmavě červených zemí nemusí lidé do samoizolace. Pro neočkované zůstává povinný test a do té doby nasazený respirátor všude mimo domov. Reagovala tím na soudní rozhodnutí, které zrušilo k 1. listopadu podmínku samoizolace. Příjezdový formulář zůstane.

