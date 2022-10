Česko má za sobotu 282 nových případů covidu, počet opět klesl. Hospitalizovaných je méně než tisíc

Advokát ke kauze brněnských bytů: Pokud podváděli, mohou přijít o bydlení v řádu měsíců

Městská část Brno-střed chce po policejní razii prověřit až 40 bytů, ve kterých by mohli lidé bydlet neoprávněně. O levnější byty by pak mohli přijít. A to ještě před verdiktem soudu.