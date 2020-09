Pokud nám epidemie uteče, bude to mít drastický dopad na život v zemi, myslí si ekonom Pertold

Vláda zvažuje možnost takzvaného sebetrasování lidí infikovaných koronavirem. Důvodem jsou přetížené hygienické stanice. „Na nedostatky kapacit hygienických stanic jsme upozorňovali už od jara. Investice do těchto veřejných služeb mají vysokou ekonomickou výnosnost, protože pokud nám tato epidemie uteče (respektive už utíká), tak to bude mít drastický dopad na život v této zemi,“ varoval v Interview Plus ekonom Filip Pertold z centra CERGE-EI. Interview Plus Praha 23:48 9. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ekonom poukázal na to, že žádná z okolních zemí nezrušila povinnost nosit roušky v takovém rozsahu jako Česko.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu oznámil, že od čtvrtka budou roušky povinné ve všech vnitřních prostorech po celém Česku. Důvodem je zhoršující se epidemiologická situace. V úterý přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů, dosavadním maximem bylo pátečních 796 případů.

„Přes léto jsme se rozhodli, že nebudeme dělat nic a že problém zmizí sám. Ale on nezmizel. A teď se ho snažíme řešit pět minut po dvanácté,“ dodal expert ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Komunikace vlády ohledně epidemie se na konci léta velmi nepovedla. Lidé ztratili důvěru v epidemiologická opatření. Je tak otázka, jak budou reagovat na jejich poslední vlnu,“ podotkl Pertold.

Pomoc měla přijít dřív

Podle ekonoma to bude mít celou řadu ekonomických dopadů. Otázkou je, jak zareagují sousední státy. „Nevidím důvod, proč by s námi měli mít soucit. Logicky budou omezovat přístup lidí například z Prahy, což bude mít okamžitý dopad na turistický ruch,“ uvedl. Metropoli Česka ve středu na seznam rizikových oblastí zařadili Němci a Belgičané.

Změnit se může také chování českých spotřebitelů, jakmile zjistí, že stát přestává zvládat.

Zkušenosti ze začátku epidemie totiž ukazují, že lidé mění své spotřebitelské chování, a to bez toho, že by jim to vlády nařizovaly. Sami už omezují například návštěvy restaurací.

Pertold pochválil takzvané ošetřovné i vládní program Antivirus, který vznikl na české poměry poměrně rychle. Díky programu se pak podařilo zbrzdit propouštění zaměstnanců. Vládě ale vytkl, že sice myslela na pomoc podnikatelům, ovšem dlouho nepomáhala jiným skupinám lidí – například těm, kteří pracují na dohodu.

Hazard s rozpočtem

Podporovat ekonomiku podle ekonoma ale není možné donekonečna. Vláda se navíc sama připravuje o příjmy. „Schválila zrušení superhrubé mzdy, které znamená každoroční propad příjmů o 75 až 80 miliard korun. S tím se budeme potýkat dlouho,“ upozornil.

Šéfka rozpočtové rady: Pandemie vyvolala dojem, že si můžeme půjčovat neomezeně. To je třeba zarazit Číst článek

„Jednorázový schodek pro tento rok by nevadil, pro něj jsou objektivní důvody: propad ekonomiky a příjmů. Ekonomiku je třeba udržet, ale přicházet v tomto okamžiku s daňovou reformou je hazard,“ doplnil.

Politici podle něj doufají, že snížení daní zvýší spotřebu. Problém je ale v tom, že snížení pomůže hlavně lidem s vyššími příjmy. „To ke zvýšení spotřeby nepovede,“ konstatoval Pertold.