ONLINE: Počet případů koronaviru v Česku se blíží 19 tisícům. Praha hlásí nejvyšší srpnový nárůst

Ve středu bylo v Česku potvrzeno zatím 201 nových případů nemoci covid-19, což je více než třeba v pondělí za celý den. Od začátku epidemie v Česku tak už potvrdily laboratoře covid-19 u 18 984 lidí. Přes 70 procent nakažených se už z choroby vyléčilo a 391 lidí zemřelo. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví ke středečním 18.00. Nejvyšší nárůst od 28. července zaznamenali ve středu hygienici v Praze. Přibylo tam 88 případů. Praha 19:39 12. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na koronavirus (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od poloviny července vytrvale roste počet lidí aktuálně trpících covidem-19. Nyní je jich 5186, nejvíce od začátku epidemie.

Ruská vakcína se do Evropské unie zřejmě nedostane. ‚Nemusí být bezpečná,‘ upozorňuje farmaceut Číst článek

V pondělí evidovaly laboratoře 140 nových případů. V minulém týdnu ve všedních dnech se nárůst pohyboval od pondělních 209 až po pátečních 322 pozitivních testů, což byl třetí nejvyšší nárůst od začátku epidemie v Česku. V sobotu a neděli pak stejně jako o minulém víkendu klesl přírůstek nakažených pod 200.

Ve středu už se k 18.00 denní nárůst dostal nad dvě stovky případů. Přírůstek za tento den tak možná překoná i páteční rekordní čísla. V pátek, kdy bylo za celý den 322 nově nakažených, totiž činil nárůst k večeru jen 156 případů, tedy zhruba o čtvrtinu méně než ve středu za stejnou dobu.

76563

Situace v Praze

V hlavním městě přibylo od úterního podvečera 88 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to nejvyšší nárůst od 28. července, kdy hygienici v metropoli zaznamenali rekordních 101 nových případů. Od začátku epidemie se v hlavním městě nakazilo novým koronavirem 3751 lidí, z nichž 2683 už se uzdravilo a 105 zemřelo. Vyplývá to z údajů na webu pražské hygienické stanice ke středečním 18.00.

Nejvíce nakažených v hlavním městě, téměř 900, je ve věku od 20 do 29 let. Následuje věková skupina 30 až 39 let se 719 nakaženými.

Nejvíce nemocných je dlouhodobě v městském obvodu Praha 4. Při zohlednění lidnatosti ale vede žebříček Praha 1, kde na 100 000 obyvatel připadá přes 420 případů.

Praha v současnosti patří mezi jediné dva regiony uvedené v takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví jako oblasti se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem. Na mapě zveřejněné ministerstvem v pondělí jsou město Praha a okres Frýdek-Místek označeny zelenou barvou, tedy prvním stupněm ze tří, který značí výskyt nákazy bez přenosu nemoci v komunitě. Ostatní regiony Česka jsou bílé, tedy s nulovým, či zanedbatelným rizikem. Vyšší stupně rizika, tedy oranžový a červený, se v Česku zatím neobjevily.

Čísla pražských hygieniků se liší od údajů ministerstva zdravotnictví. Podle něj bylo v Praze od března do této středy k 17.30 prokázáno 4086 případů nákazy. Čísla hygienické stanice nezahrnují případy, které zjistí jiné laboratoře a hygienici je zatím neověřili.