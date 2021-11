‚Moje tělo, moje volba.‘ Na Letné protestovalo několik tisíc odpůrců očkování a protiepidemických opatření

I přes nepříznivé počasí se v neděli na pražské Letenské pláni sešlo několik tisíc odpůrců vlády a opatření proti pandemii covidu-19. Demonstraci svolalo hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES ve spolupráci s řadou dalších stran, hnutí a iniciativ podobného smýšlení. Podle odhadu policie bylo ve 13.30 na akci zhruba 2500 až 3000 lidí. Na akci dohlížely desítky policistů. Praha 17:16 28. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace na Letné proti covidovým opatřením | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Lidé se na Letné začali scházet před 13. hodinou, řada z nich byla vybavena českými vlajkami. Na akci, která byla nahlášená do 20.00, byly k vidění stánky různých stran a iniciativ - například Trikolóry, Svobodných nebo hnutí Manifest.

Na místě byl také stánek s pivem, u kterého se tvořila fronta na desítky metrů, i když podle vládních opatření se od pátečních 18.00 nesmí pít alkohol na veřejnosti. Žádný z účastníků také neměl roušku či respirátor.

Akce měla začít ve 13.00, zahájená však byla o něco později, protože v nahlášený čas na místo stále přicházeli další lidé. Po zahájení zhruba ve 13.30 na pódiu vystoupili zástupci hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES a poté řečníci, kteří nesouhlasí se současným způsobem boje s epidemií.

‚Máme toho dost!‘

Podle nich je nejdůležitější lidská svoboda, kterou stát pod záminkou boje s nemocí nepřípustně omezuje, vyjadřovali se proto proti očkování nebo vládním omezením. Lidé v reakci skandovali hesla jako „Svobodu!“ nebo „Máme toho dost!“

Anticovidova demonstrace na Letne. pic.twitter.com/wDfidl1szM — Adam Hříbal (@Axl33k) November 28, 2021

Lidé měli kromě vlajek také řadu cedulí a transparentů, na kterých stály slogany jako „Braňte své děti“, „Stánky uvnitř ano, venku ne? Demence!“, „Uvolněte ivermektin“, „Vakcína je byznys“, „Nejsem pokusný králík“, „Moje tělo, moje volba“, „Braňme děti před zvůlí státu“, „Očkovat se? Přes vaše mrtvoly!“ nebo „Nové volby“.

Mezi řečníky byli zdravotníci, právníci či zástupci zapojených hnutí. „To, co se teď děje, už dávno není o tom, jestli jste očkovaní nebo neočkovaní. Tohle je už dávno o tom, jak nám omezují životy, porušují zákony a ženou nás zpět do totalitního režimu, který my jsme si už jednou zažili,“ řekla předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

O totalitě či orwellovském státu mluvili i předseda hnutí Manifest David Tesař nebo předsedkyně Volného bloku Jana Volfová.

Landa, Volný, Vandas

Na akci krátce vystoupil také zpěvák Daniel Landa, dále bývalý poslanec Lubomír Volný, Libor Vondráček ze Svobodných, předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš, místopředseda Akce D.O.S.T. Michal Semín a řada dalších řečníků.

Policie po 16.00 účastníky demonstrace upozornila, že mají dodržovat protiepidemická opatření, jako jsou rozestupy nebo zakryté dýchací cesty. Demonstranti se tomu vysmáli.

Byla jsem na testech C. Nejblíž máme Letnou. Tam mají sraz antivaxeři, skupina provokuje u testů. Na moje vyděšené pětileté dítě řval vožralej chlap, že ho máma chce zabít, bránili vstupu. Nevěděla jsem si rady. Volala jsem 158, první se mě tam zeptali: A co jste jim provedla? — Tereza Šídlová (@SidlovaTereza) November 28, 2021

Iniciativa Chcípl PES vznikla jako protest proti opatřením omezujícím provoz restaurací. Jako politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES poté iniciativa kandidovala ve sněmovních volbách, ve kterých získala 0,4 procenta hlasů. Po volbách se na jejích akcích začaly podílet desítky drobných uskupení a stran, které sdílí kritický pohled na kroky vlády.

Vláda v demisi kvůli sílící epidemii vyhlásila od půlnoci na pátek na 30 dní nouzový stav, na který kabinet navázal nová plošná protiepidemická opatření. Zakázal vánoční trhy, mezi 22.00 a 5.00 musejí být uzavřené restaurace, bary či kluby a na kulturní, sportovní či vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí.