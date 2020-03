Letadla do Číny, příprava specializovaných nemocnic a otevření galanterií. Jaká jsou nová opatření vlády?

Vláda kvůli šíření nového koronaviru zakázala vycházení obyvatelům domovů pro seniory. Všem důchodcům nad 70 let pak doporučila, aby po dobu trvání nouzového stavu neopouštěli své domovy. Na tiskové konferenci to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda zároveň zakázala prodej ubytovacích služeb na území republiky. Povoluje se naopak maloobchodní prodej látek v galanteriích – podle Babiše jde o odpověď na nedostatek zdravotnických roušek. Praha 21:54 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senioři by podle vlády měli opouštět domovy pouze v akutních případech, zejména při neodkladné zdravotní péči. Obyvatelé domovů pro seniory by pak z areálu zařízení neměli vycházet vůbec. Vláda proto požádala samosprávy, aby seniorům při zvládání základních životních potřeb pomohly, včetně nákupu potravin a léků.

Uzavírání celých měst nebo obcí, k němuž v pondělí došlo na Olomoucku nebo v Kynici na Havlíčkobrodsku, je ale podle vládních představitelů spíše výjimečným opatřením. Způsobila ho především vysoká koncentrace nemocných na malé ploše. Ve větších městských aglomeracích se podobná omezení nechystají, řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Poptávka po textilu

Na pondělní tiskové konferenci ministři také oznámili zákaz prodeje ubytovacích služeb. Výjimky se vztahují na cizince, kteří potřebují ubytování před opuštěním území ČR nebo cizince s pracovním povolením. Zelenou naopak od kabinetu dostaly prodejny s textilním zbožím a galanterií. Podle premiéra Babiše jde o reakci na velkou poptávku po textiliích na výrobu domácích roušek, které jsou nedostatkovým zbožím pro zdravotnický personál i řadové občany.

Pět milionů roušek, respirátory i 150 tisíc rychlotestů na koronavirus podle Babiše do Česka přiveze sedm letadel, které vláda vypraví do Číny. Do ČR by měla dopravit mimo jiné dar od skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Rychlotesty do Česka přepraví vojenský speciál. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má nejpozději v pátek dorazit další zásilka s 1,4 milionu respirátorů a 2,2 milionu ústenek.

Pro nakažené novým typem koronaviru vláda do asi týdne až dvou vyčlení pražskou Nemocnici na Homolce a brněnskou Fakultní nemocnici u svaté Anny. Podle premiéra jde o opatření, které má zabránit šíření nákazy mezi zdravotnickými zařízeními jako v případě Itálie. V nemocnicích chystají lůžka s plicními ventilátory, Babiš zároveň podle svých slov jedná o dodávce 150 dalších přístrojů. Ministerstvo zdravotnictví zároveň nařídilo všem nemocnicím, aby od úterý 17. března omezily zbytnou zdravotní péči, kterou lze odložit, a uvolnily tak kapacity pro nemocné koronavirem.

