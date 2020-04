ONLINE: Vláda nepovolí účast na velikonočních mších. Hamáček má obavy ze zmírnění nouzových opatření

Velikonoční mše se letos budou muset odsloužit dálkově, v době šíření koronaviru totiž představují velké riziko zejména pro seniory. Na tiskové konferenci Ústředního krizového štábu to ve středu řekl jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Posílení hlídek nebo zavedení nových pravidel ale ministerstvo vnitra nechystá. Podle Hamáčka je důležitá osobní odpovědnost jednotlivců, kteří by neměli chodit koledovat nebo otevírat návštěvníkům. Sledujeme online Praha 13:45 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povolení fyzické účasti na velikonočních mších by podle Hamáčka ohrozilo především seniory. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Policie bude o Velikonocích provádět hlídkovou činnost, ale spoléhám na to, že si lidé uvědomují, že na pomlázce vystaví riziku sebe i okolí,“ okomentoval Hamáček chystaná opatření během Velikonoc.

„Totéž platí o otevírání koledníkům. Kdybych byl na Velikonoce doma, také nikomu neotevřu a nebudu riskovat nákazu,“ zdůraznil.

Povolení fyzické účasti na velikonočních mších by podle něj ohrozilo především rizikovou skupinu, kterou jsou senioři. „Nenašli jsme jiný způsob, jak to vyřešit. Rozumím, že je to nepříjemné.“

Ústřední krizový štáb se podle něj zabýval tím, jestli by nemohla být umožněna nějaká setkání lidí v menším počtu, zatím to ale možné není.

64027

Hamáček také vyjádřil obavy nad masivním uvolňováním vládních opatření proti koronaviru, které považuje za předčasné. „Jsem extrémně opatrný a ze zahraničí vím, že virus umí překvapit. Chci, aby k uvolňování došlo, ale jsem spíše skeptický,“ řekl.

‚Křehký pokrok‘

Podobné stanovisko ve středu zaujmul také šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) v Evropě Hans Kluge. Podle agentury AP prohlásil, že pokrok dosažený v Evropě v boji proti koronaviru je stále mimořádně křehký, a státy by proto měly důkladně zvážit, zda už nastal čas na zmírnění opatření proti jeho šíření.

Vojtěch: Česko zabránilo nekontrolovatelnému šíření koronaviru, čeká nás návrat k normálnímu životu Číst článek

Rušení některých opatření přijatých v boji s koronavirem SARS-CoV-2 v minulých dnech oznámilo vyjma Česka také Rakousko nebo Dánsko.

„Máme před sebou v tomto maratonu stále ještě dlouhou cestu a pokrok, kterého jsme dosud v boji s virem dosáhli, je mimořádně křehký,“ uvedl Kluge. „Myslet si, že se blížíme ke konci, by bylo nebezpečné,“ dodal a zdůraznil, že v boji s virem není místo pro chyby.

Podle šéfa evropské odnože WHO nenastal okamžik, aby Evropa přestala koronaviru věnovat plnou pozornost. Jakékoli zmírnění opatření přijatých v boji s šířením koronaviru by měly evropské státy podle Klugeho „velmi důkladně zvážit“.