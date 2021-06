Koronavirus v létě nezmizí, varuje epidemiolog Smejkal. Doporučuje vyplňovat cestovní formulář

Budeme v létě ve vnitřních prostorách nosit roušky, nebo respirátory? Jak život v Česku ovlivní varianta delta? A na co bychom si v létě v souvislosti s koronavirem měli dát pozor? Jan Pokorný se ptá epidemiologa Petra Smejkala. Praha 18:14 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Formulář by podle nás určitě měl být povinný, v západních zemích je to běžná věc (Petr Smejkal) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na přelomu července a srpna by se v Česku měl změnit systém očkování. Lidé už se nebudou muset dopředu registrovat a budou si moct sami vybrat termín druhé dávky, který se jim bude hodit.

No hurá, to je dobrá zpráva. Dosavadní systém byl dost rigidní, bylo to proto, že se nevědělo, zda přijdou dodávky vakcín. Toto je výborná zpráva, takhle se vyjde lidem vstříc a snad to zase zvýší zájem o očkování.

Podle Romana Prymuly se účinnost první dávky proti indické mutaci pohybuje kolem 30 procent. Ochrana se rapidně zvýší až po dovršení očkování. Je čas zkrátit rozestupy mezi dávkami, nebo už je pozdě?

Je čas si uvědomit, že jedna dávka opravdu nestačí. To, že s jednou dávkou můžete do některých zemí vycestovat, je politické rozhodnutí, které chtělo vyjít některým lidem vstříc. K ochraně to ale nestačí. Jakékoliv prodlužování mezi první a druhou dávkou zvyšuje riziko variant.

Po dovolené karanténa a formulář?

Mluvil jste o lidech s nedokončeným očkováním. Vy doporučujete postupovat při jejich návratu ze zahraničí obezřetně...

Lidé z bezpečných zemích se testovat nemusí, ale ti, co jsou očkovaní jednou dávkou, mohou být těmi, kdo importují zrádnou mutaci do Čech. Ti by měli projít návratovým testem.

Kdo a jak má kontrolovat lidi, kteří se vracejí z rizikových oblastí?

U velmi rizikových oblastí je povinnost samoizolace, test přichází pátý den. Důležité je si uvědomit, že někteří lidé karanténu nedodržují. Přitom jednoduchý, příjemný telefonát danému člověku, zda karanténu dodržuje, by mohl být namístě, protože když člověk ví, že mu někdo zavolá, tak se podle toho bude chovat.

MeSES také navrhuje, aby při návratu ze zahraničí bylo povinné vyplnit podrobný formulář o pobytu v zahraničí. Jaké na to máte reakce?

Ten formulář nemusí být zcela detailní. Je ale důležitý pro to, aby někdo mohl posoudit, jak je daný člověk rizikový. Formulář by podle nás určitě měl být povinný, v západních zemích je to běžná věc. Není to jen formalita, opravdu k něčemu slouží.