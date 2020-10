ŽIVĚ: Resort zdravotnictví převzal hematolog Blatný. ‚Pojďme změnit pocit strachu v respekt,' vyzval

„Musíme všichni táhnout za jeden provaz,“ uvedl na tiskové konferenci nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Hlavním úkolem je podle něj změna nálady ve společnosti. Zároveň se omluvil, že dosud málo komunikoval s médii. Na twitteru se před několika dny objevil účet připisovaný právě Blatnému, podle jeho vyjádření je falešný. Praha 13:56 29. 10. 2020 (Aktualizováno: 14:03 29. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Když byste se mě zeptali, co vidím jako hlavní úkol, tak je to potřeba změny vnímání situace, potřeba změny nálady ve společnosti. K tomu potřebuji vás – média a novináře,“ uvedl Blatný na tiskové konferenci.

„Pojďme změnit pocit strachu v respekt. Strach nás rozděluje. Nemluvím jen o strachu z koronaviru, ale i o živobytí, budoucnost, výchovu dětí. Změníme-li ho v respekt, získáme sílu,“ pokračoval. Nový ministr zároveň odsoudil demonstraci v pražském centru. „Vnímám to jako extrémní projev strachu a odmítání,“ řekl.

S teď už bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou chce Blatný podle svých slov spolupracovat. „Prymula je skvělý odborník a perfektní epidemiolog a byl bych bláhový, kdybych nevyužil jeho expertizy,“ řekl.

Současná opatření podle něj není třeba zpřísňovat, pokud se budou dodržovat. „Je to jako, když jedete ve vlaku a zatáhnete za záchranou brzdu – vlak ještě chvíli pojede. Modely musíme chápat, stejně jako co se stane, až budeme opatření zpřísnit. Musíme se snažit naši zemi ochránit,“ apeloval.

Rozhodování ministerstva podle Blatného musí být založené na datech. „Chci slíbit, že další rozhodování ministerstva bude založené na datech, která budou sdílena, budou srozumitelná a diskutována odborníky napříč politickým spektrem a odbornými organizacemi,“ podotknul.

Blatný také řekl, že se chce věnovat situaci zdravotníků. „To, že jsou zdravotníci vyčerpaní, je fakt a není to v rozporu s tím, že máme kapacitu volných lůžek. Je třeba se tomu věnovat (situaci se zdravotníky, pozn. red).“

Na tiskové konferenci vystoupil také premiér Andrej Babiš (ANO). „Když to porovnám s jarem, využívání MHD kleslo o 58 procent, na jaře to bylo o 80. Přítomnost na pracovištích indikuje pokles 32 procent, na jaře to byl 40 procent. Prosím lidi, aby byli doma a dodržovali opatření,“ řekl. Vláda se podle něj bude zabývat tím, jak motivovat firmy k co největšímu využívání práce z domova. Zároveň schválila rozpočet 10 milionů na antigenní testy. Prioritou je podle něj ochrana nemocných a lidí nad 60 let.

Dosavadního ministra Prymulu navrhl odvolat premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co byly minulý týden zveřejněny jeho fotografie, jak v noci opouští restauraci na Vyšehradě a usedá do auta bez roušky. Prymula nejprve vyloučil, že by sám rezignoval. Posléze ale připustil, že demisi podá, až bude znám nový kandidát.

Počet nakažených koronavirem v Česku stále roste. Ve středu přibylo 12 977 potvrzených případů koronaviru, což je dosud nejvíce ve volném dni, kdy se obvykle méně testuje. V ČR je nyní 174 965 lidí s prokázanou nemocí covid-19. Většina z nich má mírný průběh, počet hospitalizovaných i obětí se ovšem v posledních dnech prudce zvyšuje.

