Za první dva dny plošného testování bylo v Praze a Brně vyšetřeno 5000 lidí. Nejvíce chybí vzorků dětí

V Praze bylo za první dva dny studie kolektivní imunity proti covid-19 vyšetřeno přes 3000 lidí z 5000 plánovaných. Nejvíc nyní chybí vzorků od dětí, výzkumníci jich potřebují ještě asi 800. Naopak nejméně jsou potřeba vzorky dospělých nad 40 let a seniorů, vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Studie má ukázat, kolik lidí v Česku už nemoc prodělalo a mají protilátky. Celkem je v plánu otestovat 27 000 lidí. Praha 20:32 24. dubna 2020

Testovací místa v Zítkových sadech u Palackého náměstí, na náměstí Míru a v Kateřinské zahradě poblíž Karlova náměstí jsou v provozu i o víkendu, znovu se otevřou v 10.00.

Plošné testování provázely i hádky a chaos ve frontách. Praha naplnila denní kapacitu za 15 minut Číst článek

Za první dva dny do pátečních 18.00 bylo otestováno 194 dětí mezi osmi a 17 lety, 942 mladších dospělých do 39 let, 1211 starších dospělých do 59 let a 697 seniorů mezi 65 a 89 lety. Nejvíc je tak potřeba ještě otestovat dětí, pro které je vyhrazeno místo v Kateřinské zahradě odpoledne po 15.00.

Naopak jen zhruba 300 testů zbývá udělat ve skupinách starších dospělých a seniorů, kteří mohou také mířit primárně do testovacího místa v Kateřinské zahradě od rána do 15.00.

Za první den bylo vyšetřeno v Praze 1888 lidí, zájem podle organizátorů z řad 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a armády překonal očekávání. Lidé přicházeli stát fronty už dvě hodiny před otevřením míst, zejména u testovacího místa pro seniory pak docházelo ke sporům a drobným potyčkám.

Kvůli nedodržování rozestupů museli zasahovat i městští strážníci. Od pátku byla lidem ve frontě vydávaná pořadová čísla. Zájem ve většině věkových skupin byl proti prvnímu dni zhruba poloviční, mírně víc přišlo seniorů.

Další testovací místa jsou v Brně, kde za první dva dny zvládli otestovat 2 000 lidí. Výzkumníci testují také obyvatele Litoměřic, za první den jich přišlo 750. V pátek se začalo testovat také v Olomouci, v Uničově a v Litovli. Tyto lokality byly na začátku epidemie uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených.

