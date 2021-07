Neočkovaný zdravotník pacienta neohrozí, má přece ochranné pomůcky, tvrdí ředitel nemocnice

V zahraničí zavádějí povinné očkování zdravotníků proti covidu-19, české ministerstvo zdravotnictví o tom zatím neuvažuje. „Povinné očkování zdravotníků není v českém právním řádu až tak výjimečné,“ tvrdí předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Feltl povinné očkování proti covidu odmítá. Pro a proti Praha 23:11 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Anna Vavríková / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„U zdravotníků už je proočkovanost vysoká – víc než 80 procent. Nevidím tedy důvod to nařizovat,“ míní ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková souhlasí, že zdravotníci už většinou očkováni jsou.

„Jenže vyhláška neřeší jen je, ale i další profese, kde proočkovanost tak vysoká není. Týká se to třeba sociálních služeb. Tam jsou klienti velmi zranitelní a očkování chrání očkovaného i jeho okolí,“ upozorňuje.

Ani to ale Feltla nepřesvědčilo. „Umím si představit, že někdo očkování principiálně odmítá. Tento názor bych respektoval, protože povinnost je opravdu silná věc. Jak to budeme vynucovat? Nemohli by pak neočkovaní pracovat ve zdravotnictví? To by bylo docela drsné, zvlášť v situaci, kdy nevíme, co bude, a pracujeme jen s hypotetickými scénáři.“

Žitníková potvrzuje, že hypotéz o vývoji pandemie v Česku v příštích měsících je mnoho. „Nevíme, jak to bude vypadat na podzim. Jisté je jen to, že když naočkovaný onemocní covidem, nemá závažný a smrtný průběh. Tradice očkování má ale nejen v Česku bohatou historii. Kdybychom neočkovali proti dětské obrně, záškrtu nebo tetanu, dodnes by na ně umírali lidé.“

„Je to především o komunikaci a vysvětlování. Část zdravotníků dnes také není očkovaná, protože mají ještě imunitu po prodělaném covidu, takže striktních odmítačů je ve zdravotnictví opravdu málo,“ uznává předsedkyně.

Různé priority

Feltl ale připomíná, že každý člověk má jiné vnitřní priority. „Nechtěl bych z těchto lidí dělat občany druhé kategorie. Někdo prostě nechce být očkován, já to respektuji, i když já sám očkován jsem, očkovaná je celá moje rodina a vakcinaci propaguji. Musím ale respektovat, že to někdo nechce,“ vyzývá šéf nemocnice.

„Neočkovaný zdravotník navíc pacienty neohrozí, má ochranné pomůcky. Očkování zatím není povinné a je prostě potřeba respektovat ty, kteří ho nechtějí. Taková je prostě v tuto chvíli realita a na tom bych nic neměnil.“

Povinná vakcinace zdravotníků by podle něj nefungovala ani jako motivace ostatním.

„Signál společnosti, že se zdravotníci nechávají očkovat, už je velmi silný, také už jsou extrémně proočkovaní. Jestli by něco pomohlo, tak pracovat s těmi neočkovanými nad 65 let věku a rizikovými skupinami. Ty je třeba přesvědčit k očkování,“ navrhuje David Feltl.

„S tímto postojem se setkávám u lidí, jejichž nejvyšší hodnota v životě je svoboda. Tito lidé mi říkají, že se nechtějí nechat manipulovat. Moje svoboda a moje právo ale končí a začíná tam, kde je právo a svoboda druhého. A znova opakuji, že pro určité výkony práce je prostě už dnes očkování povinné,“ shrnuje Dagmar Žitníková.

Poslechněte si celou debatu, moderuje Lukáš Matoška.