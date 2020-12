ONLINE: Nakažených dosud přibylo o 270 méně než minulou středu. S koronavirem se potýká 67 tisíc lidí

V Česku ve středu do 18.00 přibylo 2404 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 320 nakažených méně než za stejnou dobu v úterý, proti minulé středě do večera je nárůst také nižší, a to zhruba o 270 případů. Počet zemřelých stoupl proti ranním údajům na webu ministerstva zdravotnictví o 100 na 8507. Aktuálně se s koronavirem potýká téměř 67 tisíc lidí, většina má mírný průběh nemoci. Hospitalizovaných bylo k úterý 4667 pacientů.

