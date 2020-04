Uzavření hranic na rok by byla katastrofa, říká viceprezidentka Hospodářské komory

Farmářské trhy, autobazary nebo řemeslníci – od pondělí se částečně rozvolňují zákazy prodeje a služeb, které nařídila vláda v souvislosti se šířením koronaviru. Mluví se i o dalším uvolnění přísných pravidel. O tom, co to přinese, debatovali ve speciálu Českého rozhlasu Plus ředseda Asociace farmářských tržišť Jiří Sedláček, viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková a ekonom Komerční banky František Táborský.

