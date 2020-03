ONLINE: Živnostníci postižení opatřeními proti koronaviru dostanou jednorázově 25 tisíc korun

V Česku je 3237 potvrzených případů nákazy nemocí COVID-19. Obětí koronaviru je 31 a vyléčených 45 osob. Vláda na úterním jednání schválila, že osobám samostatně výdělečně činným, jejichž podnikání se dotkla opatření proti koronaviru, vyplatí jednorázovou částku 25 tisíc korun. Vláda v také schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Praha 18:27 31. 3. 2020 (Aktualizováno: 19:04 31. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Nárok na tuto podporu budou mít i lidé, kteří podnikají na vedlejší činnost a mají stížené podnikání v důsledku koronaviru,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Program bude podle úřadu spravovat finanční správa. Cílem je, aby žadatelé získali peníze už během dubna. Podporu správa vyplatí na základě vyplněného formuláře, který správa zveřejnění do 3. dubna.

Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti bude správa přijímat přes datovou schránku, poštou, prostřednictvím podatelen a sběrných boxů umístěnými před finančními úřady.

Kurzarbeit schválen

Vláda v úterý schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 tisíc korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

Jakmile podniky podle Maláčové mzdy vyplatí, mohou požádat úřady práce o refundaci výdajů. Ministerstvo práce výdaje za dva březnové týdny spočítalo na 10,9 miliardy korun.