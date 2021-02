ONLINE: Nejsem zvyklý se vzdávat, oznámil Blatný. Vakcínou AstraZeneca se budou očkovat i senioři

Nově schválenou vakcínou firmy AstraZeneca se budou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) očkovat bez omezení i senioři. Na tiskové konferenci Blatný odrážel dotazi na konec ve funkci. "Nejsem zvyklý se vzdávat,“ prohlásil ministr zdravotnictví. Vláda také zpřísnila pravidla pro cizince, kteří směřují do Česka. Sledujeme online Praha 16:12 1. 2. 2021 (Aktualizováno: 17:00 1. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Předložili jsme aktualizaci opatření týkající se vstupu do České republiky. Bude platit od 5. února a je reflexí opatření EU,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Od soboty nesmějí cizinci přicestovat z jiných než nezbytných důvodů, vláda to explicitně definovala v usnesení po čtvrtečním zasedání.

„Chtěl bych zdůraznit, že musíme reagovat na šíření nových mutací koronaviru stejně, jako třeba Francie nebo Belgie. Žádná evropská země v současnosti není bezriziková. Pro země středního rizika platí povinnost testování před cestou do ČR, ať už PCR, nebo antigenní. Pro kategorii vysokého rizika navíc platí povinnost testování pět dní po příjezdu, a to pouze PCR testem. Pro velmi vysoce rizikové země navíc ministerstvo zavede povinnost pětidenní karantény,“ vysvětlil na tiskové konferenci ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

Kabinet od soboty zakázal pobyt cizinců v ČR s výjimkami v případě cest do zaměstnání a škol, nezbytných cest za rodinou či blízkými osobami, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo například na svatbu či pohřeb.

‼️ Od pátku 5. 2. se zpřísňují pravidla cestování do ČR . Důvodem je hlavně snaha tlumit nové mutace viru. Zavádí se kategorie velmi vysoce rizikových zemí. Příjezd z nich znamená PCR test, pětidenní karanténu ukončenou dalším testem a povinnost nosit respirátor alespoň 10 dní. pic.twitter.com/DDmfI6Bqqa — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 1, 2021

Blatný dále uvedl, že nově schválenou vakcínou od firmy AstraZeneca bude Česko očkovat také seniory. „AstraZeneca je zaregistrována pro dospělé bez horního věkového omezení a my postupujeme stejně. Některé země zavedly omezení pro důchodce, ale ze studií nevyplývá, že by se vakcína nemohla použít pro lidí nad určitý věk,“ podotknul.

Například italský lékový regulátor doporučil očkovat vakcínou od AstraZenecy pouze osoby ve věku od 18 do 55 let. Poukázal na to, že v klinických testech přípravku byly osoby starší 55 let velice řídce zastoupeny. Kvůli tomu není zcela jisté, jak u starších osob, které jsou prioritní skupinou v očkování, preparát funguje. „Česká republika využije možností tak, aby se do Česka dostalo co nejvíce dávek jakékoliv vakcíny včetně této,“ doplnil Blatný.

‚Hodlám pokračovat‘

Ministr zdravotnictví se zároveň vyjádřil ke spekulacím ohledně jeho možném odchodu z funkce. „Spekulace jsou spekulace. Požadavky na ministra zdravotnictví jsou tak odlišné, jak mohou být a vyvolává různé názory. Funkce ministra je vždy dočasná a zejména v této době by měla být provozována apoliticky a já v ní hodlám pokračovat. Nejsem zvyklý se vzdávat,“ řekl. Informace o možném odchodu Blatného do 14 dnů zazněla v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Premiér Andrej Babiš (ANO) ji následně popřel.

Vláda v pondělí také schválila dvouměsíční zrušení daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Opatření bude platit od středy. „Nebudeme první zemí Evropské unie, která přistoupla k tomu kroku,“ okomentovala krok ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na tiskové konferenci. Zároveň vyzvala obchodníky, aby se nařízení opravdu promítlo do cen.

Rizikové skóre protiepidemického systému se v Česku k pondělnímu dni zhoršilo o tři body na hodnotu 73. Index přesto i nadále zůstává ve čtvrtém stupni rizika, a to již devatenáctý den v řadě. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Za navýšením skóre protiepidemického systému stojí především zvýšení reprodukčního čísla na 1,01. Tento parametr udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Po pátečním mírném poklesu hodnoty na přibližně 0,98 se v sobotu reprodukční číslo dostalo mírně nad 0,99. Naposledy bylo nad hodnotou jedna 12. ledna.