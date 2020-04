Ústřední vojenská nemocnice začně příští týden léčit nemocné plazmou uzdravených pacientů

Léčba rekonvalescentní plazmou od pacientů, kteří se vyléčili z nemoci covid-19, začne v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze příští týden. Léčba bude určena pro pacienty s těžkým průběhem nemoci. K pátku zde bylo provedeno sedm odběrů. V dárcovské databázi má ÚVN téměř stovku vhodných dárců, kteří jsou ochotni pomoci v léčbě dobrovolným darováním své plazmy, informovala v pátek mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Praha 15:46 24. 4. 2020 (Aktualizováno: 16:00 24. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krevní plazma je netrvanlivější složkou krve a skladuje se v mrazácích | Foto: Martina Pouchlá | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme ve finále přípravné fáze využití rekonvalescentní plazmy k léčbě onemocnění covid-19,“ uvedla Zinke.

„U nás vyrobenou rekonvalescentní plazmu bude možné nasadit k léčbě v průběhu příštího týdne, a to nejen v ÚVN, ale v případě potřeby ji poskytneme i dalším s námi spolupracujícím nemocnicím, tedy například Nemocnici Na Homolce či Nemocnici na Bulovce,“ doplnila mluvčí.

ONLINE: Vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu. Skončit by mohl 25. května Číst článek

Dárců, kteří jsou prokazatelně vyléčení z nákazy novým koronavirem a jsou ochotní pomoci v léčbě dobrovolným darováním své plazmy, je nyní podle Zinke téměř 100. K pátku se uskutečnilo sedm odběrů a příští týden budou další. Darování plazmy je dobrovolné. Mimopražským dárcům plánuje nemocnice uhradit náklady na dopravu, pokud přijedou zdaleka, dodala mluvčí.

Potenciální dárce oslovuje nemocnice prostřednictvím sociálních sítí i telefonicky. Co se týče telefonního kontaktu, kontaktuje nemocnice osoby, které byly testované v odběrovém centru ÚVN a měly pozitivní výsledky, pacienty, kteří byli v ÚVN hospitalizováni s onemocněním covid-19, nebo ty, kteří byli v ambulantní péči tamní infekční kliniky.

V období od 12. března do 15. dubna v ÚVN diagnostikovali a léčili 74 osob s onemocněním covid-19, a to buď ambulantně nebo v domácím léčení. Hospitalizovaných s covid-19 pozitivních osob bylo celkem 43, a to 20 žen a 23 mužů s věkovým průměrem 56 let. Lehký průběh nemoci, tedy žádnou či lehkou pneumonii, mělo deset pacientů, středně těžký průběh nemoci, tedy onemocnění s dušností, se vyskytl u 15 pacientů, těžký průběh vyžadující oxygenoterapii mělo 15 pacientů a kritický průběh s nutností umělé plicní ventilace měli tři nemocní.

Dvě pacientky zemřely, přičemž základní příčina byla vysoký věk a současné komorbidity. Uvedla nemocnice v pátek na svých webových stránkách. Podle Zinke byla třetina hospitalizovaných pacientů kuřáky nebo bývalými kuřáky. S těžším průběhem onemocnění se pojil vyšší index tělesné hmotnosti (BMI) a vyšší věk pacientů.

Léčba plazmou se využívá například v Thomayerově nemocnici v Praze. Ve středu 22. dubna byla plazma podána dvěma pacientům s těžkým průběhem onemocnění.

Metodu použili již dříve lékaři v severoitalské Pavii. Krevní plazmu uzdravených plánovaly zkoušet také americké nemocnice. Metodu vyzkoušeli i lékaři v Číně.