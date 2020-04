Zasloužíš kulku do hlavy, psal nemocnému s COVID-19. Policie začala jeho výroky na facebooku prověřovat

Kriminalisté začali prověřovat výroky Karla E., který psal Tomášovi K. nakaženému koronavirem, že by si zasloužil kulku do hlavy. Komentář napsal muž na facebook a později přidal i obrázek snipera. Na případ upozornil Radiožurnál. Po zveřejnění článku a odvysílání reportáže začali případ řešit kriminalisté. Praha 6:00 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentář o kulce napsal na Facebook Karel E. A několikrát se k němu během debaty vracel, později přidal i obrázek snipera. Když ho Radiožurnál konfrontoval, za svým příspěvkem si stál. Redakci řekl, že komentář vyjadřuje pouze jeho názor a nikomu ho nevnucuje. | Zdroj: Reprofoto Radiožurnál

„Policie se případ zabývá a vše prověřuje,“ potvrdila Radiožurnálu olomoucká policejní mluvčí Marta Vlachová.

„Tak poslouchej hrdino, všichni debilové, co jeli na lyže, by měli zaplatit náklady lidem za to vězení. Pokud jsi nakažený, tak ani na zahradu nemůžeš, to by jsi mógł vědět... Znovu máš všechno na háku a vycházíš na zahradu, nic jiného než bezohlednost... Ty a tobě podobní zaslouží pouze kulku do hlavy, jste debilové a to je všechno. Doufám, ze vám to karma vrátí i s úrokama,“ napsal Karel E. na facebook koncem března.

Následně se ke komentáři několikrát vracel. „Samozřejmě za tu kulku by taky měl zaplatit,“ pokračoval. O chvíli později pak poslal obrázek snipera.

Redakce jeho celé jméno zná, ale nebude ho zveřejňovat. Když Radiožurnál muže konfrontoval, nechtěl se o svých názorech na sociální síti bavit a položil telefon.

Později napsal SMS zprávu: „Můj komentář vyjadřuje pouze můj názor, se kterým můžete a nemusíte souhlasit. Nikomu svůj názor nevnucuji, každý ať si udělá obrázek sám.“

Mužovo chování odsoudil například i ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. „To je naprosto nepřijatelné chování. Žádná nemoc si nevybírá, koho postihne nebo kdo na ni může dokonce umřít,“ řekl.

Tomáš K., který se nakazil koronavirem, žije se svou manželkou a dvěma malými dětmi v menší obci na Olomoucku. Čelil nejen slovním útokům na facebooku, ale prý mu i někteří sousedé zpočátku nadávali, že větrá.

„Teď už je to lepší, ale zpočátku to bylo jiné. Tedy jak od koho, někdo mě chtěl podpořit…. Přišly i zprávy, proč větráme, že všechny nakazíme. Mezi sousedy se začalo šířit, že bychom se měli odstěhovat a tak.“

Podle oslovených epidemiologů jde o nesmysl, větrání podle nich nikomu neubližuje. „Je minimální hrozba, že by se nemoc takto přenášela,“ popsal epidemiolog Roman Chlíbek z Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové.