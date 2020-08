Potvrzení kvůli cestě do Řecka by podle Rážové měli podepisovat lékaři. ‚Není to fér,‘ reaguje praktik

Na potvrzení o negativním testu na covid-19 vydaném laboratoří kvůli cestě do Řecka musí být číslo cestovního dokladu. Certifikáty by měly vydat laboratoře v krajských městech, které vyšetřují odebrané vzorky, řekla ve středu Radiožurnálu hlavní hygienička Jarmila Rážová. Otestovat se podle ní cestující mohou i v soukromé laboratoři, nutný je podpis praktického lékaře. Někteří z nich ale dokument odmítají podepsat. Praha 20:01 12. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na koronavirus | Foto: John Minchillo | Zdroj: ČTK/AP

Potvrzení negativní diagnózy musí být v anglickém jazyce, s uvedením jména, příjmení a čísla cestovního dokladu. Certifikát musí být vystavený na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před příletem do Řecka v akreditované laboratoři v Česku. Negativní výsledek i potvrzení mohou být v tištěné nebo elektronické formě. Podle řecké strany se povinnost nevztahuje na spolucestující děti ve věku do 10 let.

Potvrzení by měly vydat laboratoře v krajských městech. Od kterých zařízení lze potvrzení získat, uvádí ministerstvo podle Rážové na webu. V Praze přednostně vyšetřuje Ústřední vojenská nemocnice a nemocnice Na Bulovce. Člověk vyžadující certifikát by se měl nahlásit předem a s sebou vzít doklad o tom, že se do Řecka skutečně chystá.

Zmatky ohledně potvrzení při cestě do Řecka. ‚Budou potřeba dva dokumenty,‘ upřesnilo ministerstvo Číst článek

Podle Rážové je možné se nechat otestovat také v soukromé laboratoři. Potom platí i možnost si negativní diagnózu nechat potvrdit u praktického lékaře – řecká strana totiž vyžaduje, aby byl dokument podepsaný lékařem, na některých odběrových místech ale působí jen zdravotní sestry a laboranti.

„Dokument je v češtině i v angličtině. Z mého pohledu jde o lékařské potvrzení, takže lékaři by ho vystavit měli. O víkendu to ale není nejlepší nápad, praktičtí lékaři jsou spíše záložní možnost,“ řekla Rážová Radiožurnálu.

Někteří lékaři ale avizovali, že dokument podepisovat nebudou. „Vůbec nerozumím tomu, proč v tom mají figurovat praktičtí lékaři. Když někdo test za peníze udělá, nevím, proč pacientovi rovnou nevydá potvrzení o tom, že je test negativní. Každé biochemické laboratoři šéfuje lékař, který je pod výsledkem oficiálně podepsaný. Zdá se mi to jako zbytečně dlouhá cesta a náklady,“ vysvětlil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

„Když to bude můj registrovaný pacient, asi ho neodmítnu, ale představa, že ke mně přijde dvacet cizích pacientů, to problém je. Praktik má objednaná vyšetření a je tam kvůli jiné práci. Stejný problém jsme řešili s pendlery a laboratoře to normálně zvládly. Nepřijde mi fér si nechat zaplatit a pacienta pro potvrzení poslat jinam,“ uvedl Šonka.

Vygenerovaný QR kód

Lidé si musí testování sami zaplatit, ve většině krajů stojí 1756 korun, další zhruba 200 až 250 korun stojí anglické potvrzení. Opatření platí nejméně do 31. srpna. Česko kvůli němu posiluje kapacity testovacích míst ve všech krajích a turisté před cestou do Řecka jsou na odběrových místech přijímání přednostně.

Cestovní kanceláře žádají, aby cena testu pro samoplátce byla snížena na 500 korun a aby laboratoře musely povinně vzorek otestovat do 24 hodin. Teď je limit dvojnásobný, což je podle ministerstva zdravotnictví dostatečné. Snižovat nemíní ani stanovenou cenu 1756 korun.

Jestli plánujete Řecko, asi víte, že bude potřeba negativní test. Ne starší 72 hodin od odběru. A taky lékařské potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce. A to v originále v tištěné nebo elektronické podobě. Většina laboratoří oba dokumenty vystaví. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) August 12, 2020

Ministerstvo zdravotnictví kvůli posílení testovací kapacity v úterý cestovní kanceláře vyzvalo, aby počty lidí, kteří mají rezervovaný zájezd do Řecka, nahlásili na e-mail crtexterni@mzcr.cz i s místem bydliště a datem odletu.

Při cestě do Řecka je navíc i nadále potřeba vygenerovaný QR kód, který země po přijíždějících turistech žádá od konce června. Formulář, takzvaný Passenger Locator Form (PLF), po jehož vyplnění je cestujícímu vygenerován kód, nesmí být starší než 48 hodin před překročením hranice. K dispozici je v angličtině na webu. Povinný je bez ohledu na způsob dopravy a místo vstupu do země, včetně letišť, kde ho musí kontrolovat letecké společnosti. Je tedy nutné ho vytisknout nebo ho mít uložený například v telefonu.

Do Řecka se do poloviny září chystá 32 tisíc Čechů, jen příští týden zhruba 4800. Cestovní kanceláře jich úřadu ohlásily do středečních 14.00 přes tisícovku, uvedlo ministerstvo.

