Těžký průběh SARSu a neobvyklý návrat španělské chřipky. Čím se nový koronavirus liší od epidemií minulosti?

Omezování letecké dopravy, rušení výuky na některých univerzitách nebo Světový pohár v biatlonu bez diváků – to je jen část z reakcí na příchod nového koronaviru do České republiky. Podobná opatření přitom svět zažíval i v minulosti při postupu jiných infekčních onemocnění. Co nám epidemie koronavirů SARS, MERS nebo španělské chřipky napovídá pro boj s aktuální zdravotní hrozbou?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Tomáš Roček, David Kaiser