Jeden cestující ve speciálu do Tokia měl mutaci delta. ‚Není jasné, zda se nakazili z jednoho zdroje‘

Hygienici odmítli potvrdit či vyvrátit, že nákazu v letadle na olympijské hry do Tokia rozšířil lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním pozitivně testovaným. Podle šéfky pražských hygieniků Zdeňky Jágrové bude obtížné určit, zda se cestující nakazili z jednoho zdroje. Zároveň informovala, že jeden z šesti pozitivně testovaných měl mutaci koronaviru delta, dříve označovanou jako indickou. Praha 16:52 3. 8. 2021

Jestli se všichni pozitivně testovaní sportovci a členové olympijského týmu nakazili od jedné osoby, není podle šéfky pražských hygieniků Zdeňky Jágrové možné s jistotou určit.

„Bude velmi obtížné určit, zda se nakazili z jednoho společného zdroje,“ uvedla. „Časová souslednost tady je, ale dokud nebudeme mít genotypizaci, nemůžeme to s jistotou říct,“ podotkla.

Pro přesné určení genetické informace viru by bylo třeba mít k dispozici pozitivní vzorky nakažených. Přímo z Japonska se je podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové získat nepodařilo ani diplomatickou cestou. „Máme ale z dneška informaci o tom, že jeden vzorek je varianta delta,“ dodala v úterý Jágrová.

Další vzorky k rozboru odebrali v Tokiu pozitivně testovaným také po návratu do Česka. S největší pravděpodobností z nich ale informace, které by pomohly určit, kdo nákazu rozšířil, nebude možné získat. Jeden vzorek, který je hraniční, podle Jágrové poslali do Národní referenční laboratoře k sekvenaci.

O konkrétních osobách hygienici mluvit nechtěli. Mluvčí pražských hygieniků Zbyněk Boublík na úterní tiskové konferenci uvedl, že se ze zákona orgán ochrany veřejného zdraví nemůže vyjadřovat k osobním údajům.

Tři nakažení v Česku

Jeden z nakažených ze speciálu do Tokia se den před odletem setkal se třemi lidmi, kteří byli později také pozitivně testováni. První příznaky měl jeden z této trojice už v den odletu speciálu 16. července, pozitivní výsledek testu na covid-19 mu pak vyšel 18. července.

Nakažený ze speciálu nicméně pro hygieniky neuvedl, že by věděl, že jeden z jeho blízkých měl takové obtíže, dodala Jágrová.

Hygienici také uvedli, že pět ze 42 lidí na palubě nebylo očkovaných. Jedním z nich je lékař Vlastimil Voráček.

Hygienici také už v pondělí zhodnotili protiepidemická opatření, která byla pro let do Tokia stanovená. Všichni členové posádky absolvovali PCR test, 42 cestujících bylo testováno 96 a 24 hodin před odletem s negativním výsledkem.

Podle Svrčinové nikdo před cestou hygieniky nekontaktoval, aby s nimi opatření konzultoval.

„Nebyli jsme kontaktováni před olympijskými hrami ze strany olympijského výboru s nějakými radami. Pro futuro bych doporučovala, aby s námi organizátor takové akce vstoupil v jednání,“ dodala.

Kvůli covidu-19 přišli o start na hrách plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a vypadli ve skupině. Dalším sportovcům se coby blízkým kontaktům účast na hrách zkomplikovala.