Vláda rozvolní opatření v pěti etapách. V pondělí otevřou řemeslníci nebo farmářské trhy

Vláda v úterý zveřejnila scénáře uvolňování omezení pro obchody a služby, které byly uzavřeny před měsícem kvůli epidemii koronaviru nového typu. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) návrh počítá se třemi vlnami uvolňování, a to nikoli podle typu obchodů, ale jejich rozlohy. Kabinet také jednal o návratu dětí do školních lavic. Sledujete, k jakým závěrům dospěla. Praha 17:43 14. 4. 2020 (Aktualizováno: 18:22 14. 4. 2020)

Po jednání vláda na tiskové konferenci představila plán postupného uvolňování v pěti etapách, veřejnost s nimi seznámil ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO).

„Podnikatelské činnosti jsme rozdělili do pěti skupin. Od 20. dubna budou zprovozněna všechna řemesla, provozovny řemesel, autobazary, otevřeny budou také farmářské trhy. Budou povoleny sportovní aktivity profesionálních sportovců, také i svatby s účastí do 10 lidí,“ informoval ministr Havlíček.

Další vlna by podle slov ministra měla nastat 27. dubna. Vláda od tohoto data zprovozňuje maloobchody do 200 m², pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m², tedy provozovny, které mají přímý vstup z ulice.

„V pondělí 11. května navrhujeme otevření provozoven do 1000 m², pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 m², dále umožníme provoz autoškol, posiloven, fitness center bez využití šatny,“ řekl Havlíček.

V pondělí 25. května navrhuje vláda otevření kadeřnictví, solárií, masérských a podobných služeb, současně navrhuje zprovoznění muzeí, galerií, zoologických zahrad, které by zatím musely mít uzavřené pavilony.

Posledním termínem uvolňování opatření je 8. června. V tento den by měly fungovat všechny provozovny v nákupních centrech nad 5000 m², obchodní centra, také restaurace, kavárny, vinárny, hotely, ubytovací zařízení apod., také divadla, zámky a hrady.

„Umožněny budou hromadné akce do padesáti osob, zotavovací akce pro děti do 15 let, rovněž i vstup do zoologických zahrad včetně pavilonů. Tento plán uvolňování opatření bude platit, pokud budeme koronavirovou pandemii zvládat jako doposud,“ dodal Havlíček.

Do škol nejprve vysokoškoláci

Jedním z bodů jednání byla možnost návratu žáků do škol. Epidemiologové nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou, řekla Radiožurnálu hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) deklaroval, že se do škol bude vracet v etapách a k úplnému obnovení prezenční výuky se tento školní rok pravděpodobně nevrátíme.

První by se do škol měli vrátit vysokoškoláci, kteří dokončují cyklus bakaláře nebo magistra. Dojde k tomu 20. dubna, kdy bude umožněno studentům posledních ročníků docházet na konzultace, jednotlivě také do knihovny a na rigorózní zkoušky.

V jednání je také možnost dostudování zahraničních studentů vysokých škol. O tomto opatření jednají ministerstvo školství, vnitra a rektoři jednotlivých univerzit.

Od poloviny května by měla být umožněna osobní přítomnost ve škole pro studenty posledních ročníků středních, odborných a uměleckých škol. „Žáci mají možnost začít chodit do školy se připravovat na závěrečné zkoušky,“ řekl na tiskové konferenci ministr Plaga.

Z těchto informací vyplývá, že maturity a přijímací zkoušky by se měly realizovat začátkem června. Podoba zkoušek je podle slov ministra Plagy stále v jednání.

Kabinet měl jednat také o tom, jak se budou nemocnice, nyní zaměřené především na koronavirus, vracet do obvyklejšího režimu, tedy například i neakutním zákrokům či vyšetřením.

Ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že vládě v úterý předloží návrh na zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty. Firmy si budou moct případné ztráty z podnikání za letošek zpětně započíst do daňových přiznání z let 2018 či 2019. Vratky zlepší jejich platební schopnost i pozici při případné žádosti o úvěr.

