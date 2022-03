Laboratoře hlásí 4422 nových případů koronaviru, počet hospitalizovaných klesl pod 2000

V Česku přibylo v sobotu 4422 nově potvrzených případů covidu-19, v mezitýdenním srovnání o 139 méně. Je to nejnižší sobotní nárůst za devět týdnů. Klesl rovněž počet podezření na opakovanou nákazu nový koronavirem, a to o 70 na 755 případů. Počet provedených testů ale klesl o pětinu. Hospitalizovaných s covidem bylo v sobotu poprvé od 25. ledna méně než 2000. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Praha 9:44 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít