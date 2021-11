Modely říkají, že by se tento prudký růst pozitivních měl zastavit koncem roku, tvrdí šéf ÚZIS Dušek

Od pondělí 22. listopadu se v zemi zpřísní opatření proti šíření koronaviru po vzoru tzv. bavorského modelu. „U indikovaných testů jsme na hodnotách pozitivit kolem 35 procent, v nejvíc zatížených krajích je to až 45 procent,“ vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v Tématu dne na Plusu. Upozorňuje, že jde o obrovská čísla, která dál rostou. Praha 19:31 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nezapomeňme, že nakažených je až 2,5 krát víc, než zachytíme,“ upozorňuje Dušek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Znamená to, že roste podíl nakažených v populaci a tedy i riziko, že se s nakaženým potkáme. Nebo – že se s ním potká někdo z rizikové skupiny. Statistik Dušek navíc varuje, že tento vývoj se postupně promítá i do větší zátěže nemocnic.

Poslechněte si páteční Téma dne s Renatou Kropáčkovou

Kde je vrchol stoupající křivky? To jde už těžko přesně předpovědět: „Nezapomeňme, že nakažených je až 2,5 krát víc, než zachytíme,“ upozorňuje.

Zapomínat bychom neměli ani na to, že varianta delta převažuje v populaci teprve od června, a co „ještě předvede“, nevíme jistě. Ani my, ani jinde v Evropě.

Nakažených ještě přibyde

„Šíření se určitě nějak časem vyčerpá, je ale otázka, za jakou cenu. Jestli k tomu dojde přirozeně, či jak dlouho bude trvat maximální zátěž. Modely nicméně říkají, že do konce roku by se prudký růst v populaci měl nasytit,“ uvažuje šéf ÚZIS.

Ladislav Dušek je přesvědčený, že nejúčinnější zbraní proti covidu-19 je stále očkování. „Jakkoliv se očkovaný člověk může nakazit, tak vakcinace má zásadní význam proti těžkému průběhu nemoci. Riziko snižuje až devítinásobně.“

I kdybychom se ale v tuto chvíli nechali naočkovat opravdu úplně všichni, imunizace společnosti naběhne až za několik týdnů, což bychom viděli někdy v lednu, únoru. Okamžité šíření nezbrzdí, konstatuje Dušek.

Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová (ČSSD) má za to, že se opakuje stejný scénář jako už u několika předchozích vln šíření SARS-CoV-2.

„Neustále se říkalo, že to není potřeba, a teď už je velmi pozdě. Opatření budeme schvalovat na poslední chvíli, když už hoří.“

Návrhy, o kterých Maláčová mluví a které by měly lidem finančně kompenzovat izolaci a karanténu, jsou osvědčené z jarní a loňské vlny. „Předložila jsem je už v září,“ upozorňuje Maláčová a dodává, že účinnost by měla být zpětná, a to od 1. listopadu.

„Bude ale záležet na tom, zda se předseda vlády dohodne s novou předsedkyní Poslanecké sněmovny na vyhlášení legislativní nouze,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Renaty Kropáčkové.