Armáda ve čtvrtek převeze 19 pacientů s covidem z Brna do Prahy. Cílem je uvolnit kapacitu nemocnic

Armáda ve čtvrtek převeze pacienty s koronavirem z dvou přetížených fakultních nemocnic v Brně do Prahy. Jde o čtyři pacienty na umělé plicní ventilaci a 15 dalších nemocných s covidem-19. Které pražské nemocnice pacienty převezmou, není zatím jasné. Cílem je alespoň částečně uvolnit kapacitu, řekl ve středu novinářům krajský koordinátor intenzivní péče Vladimír Šrámek. Nejvíce chybí odborný personál, doplnil.

Pacienti zamíří do šesti nemocnic v Praze, například do Motola, na Bulovku, do vojenské či vinohradské nemocnice. Nejvíce pacientů by měla převzít motolská nemocnice, která ve středu oznámila, že od pondělí zastaví veškeré plánované operace.

Nemocné v nejtěžším stavu přepraví armáda vrtulníky, ostatní povezou sanitky.

Česko podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) potřebuje plošná opatření kvůli šíření covidu-19. Situace na jižní Moravě je podle něj kritická a svou závažností přesahuje hranice kraje, zasahovat pouze lokálně tak ztrácí smysl.

Grolich apeloval na veřejnost, ať se chová zodpovědně, a na vládu, ať přijme konkrétní opatření, která omezí šíření viru. Jsou podle něj potřeba jasná pravidla, která budou platit napříč kraji.

„Buďme trpěliví, zodpovědní, uvidíme, co vláda udělá v pátek. Já ji prosím, ať už doopravdy něco udělá,“ řekl Grolich.

„Musí přijít restriktivní opatření, nejen kosmetické úpravy těch stávajících,“ doplnil.

Otázník nad vánočními trhy

Úplný lockdown podle Grolicha zatím není nezbytný, je ale potřeba výrazně omezit sociální kontakty a mobilitu lidí.

Podobný názor má i Šrámek, otazník podle něj visí například nad vánočními trhy a dalšími adventními akcemi. Města by měla dostat jasný pokyn, zda je mají organizovat, nebo ne.

Převoz z Brna do Prahy čeká podle Šrámka dva pacienty v těžkém stavu z Fakultní nemocnice Brno a dva z Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Dalších 15 nemocných, jejichž stav není tak závažný, bude z Fakultní nemocnice Brno. Obě brněnská zařízení tak získají alespoň nějaká volná lůžka a budou moci v případě potřeby pomoci menším jihomoravským nemocnicím.

„Naše nemocnice je daleko nejvýznamněji zasažena celou tou záležitostí. Stávající stav by už ohrožoval možnosti poskytování specializované a superspecializované péče ve Fakultní nemocnici Brno,“ řekl České televizi ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba.