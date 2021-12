Velká zátěž, vyčerpání, tisíce pacientů. Zdravotníci čelí další vlně pandemie, odměny ale slíbené nemají

S mimořádnými odměnami pro zdravotníky za práci v koronavirové pandemii stát zatím nepočítá. Podle odcházející vlády je to práce pro nový kabinet, ten zase tvrdí, že to měla připravit vláda v demisi. Zdravotníci mezitím už skoro dva měsíce čelí další vlně covidových pacientů. Teď je takových lidí přes 5800. Současná vlna je pro zdravotníky v mnohém náročnější - po téměř dvouletém boji o životy lidí nakažených koronavirem jsou už vyčerpaní. Praha 10:15 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naposledy vláda schválila mimořádné odměny na jaře. Celkem na ně šlo víc než 12 miliard korun | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už skoro dva roky pracují zdravotníci kvůli pandemii v náročných podmínkách. Ti, kteří pečují o covidové pacienty v nemocnicích, dostali z rozhodnutí vlády za minulé vlny epidemie koronaviru mimořádné odměny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o odměnách zdravotníkům

Teď čelí další vlně, nemocnice přeskupují oddělení a personál je vyčerpaný.

„Ta péče je extrémně náročná. Zdravotníci pracují v ochranných prostředcích, jsou v tom mnohdy dvanáct hodin, stres je obrovský. Je tam velká zátěž, protože na odděleních se střídají lidé, co tam nikdy nepracovali,“ říká předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

Jestli se zdravotníci dočkají mimořádných odměn i za současnou vlnu pandemie, ale není jasné. Končící a nastupující vláda se neshodnou na tom, čí je to úkol.

Čí je to zodpovědnost?

Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 je přesvědčený o tom, že peníze měla vyčlenit vláda premiéra v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO.

„Ta vlna už proběhla, takže ty peníze by měla vyčlenit stávající vláda ve státním rozpočtu. Já předpokládám, že tam ty peníze vyčlenila, nebo že je domluvena s pojišťovnami na navýšení,“ uvádí Válek.

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví v demisi Heleny Rögnerové to je ale úkol pro nový kabinet.

Vyčerpaným zdravotníkům se snaží pomáhat dobrovolníci. Posílají jim balíky se svačinami Číst článek

„Byl to dotační program a tam by záviselo rozhodnutí na nové vládě. Muselo by to být nové usnesení, nové alokované prostředky. Tato vláda nemůže zavazovat budoucí vládu. Na druhou stranu nemocnice mají velké finanční prostředky. Bude navyšováno všem nemocnicím o 9 procent. Neříkám na plošné odměny, ale na odměny například tomu vytíženému personálu by měl být prostor,“ říká Rögnerová.

Třeba v Krajské nemocnici v Liberci řeší odměny po svém už teď a pokračovat v tom chtějí i v příštím roce.

„Práce na covidových odděleních je náročná. Ale protože nám pomáhají i zaměstnanci z jiných oddělení a ta necovidová jsou personálně oslabená, tak odměny personálu dáváme napříč – tam, kde to pro ně bylo nejnáročnější,“ vysvětluje hlavní sestra Marie Fryaufova.

Peníze nemocnicím

Z peněz, které nemocnice příští rok dostanou, by měly být schopné od ledna navýšit tarifní složku platů o tisíce korun měsíčně na základě platové třídy. Ani to ale teď není jisté.

„Nová vláda se vyjádřila, že by ty tarify zrušila. Nicméně to financování ve zdravotnictví je zajištěné prostřednictvím úhradové vyhlášky, takže pro zdravotníky by problém být nemusel,“ dodává šéfka odborů Žitníková.

‚Klobouk dolů, jak to zvládají.‘ Zdravotníkům znovu pomáhají vojáci, především jako sanitáři Číst článek

Odměňování zdravotníků chce ale Vlastimil Válek z TOP09 jako ministr zdravotnictví zachovat.

„Rozhodně je třeba myslet na to, že zdravotníci odvádějí obrovský kus práce nad rámec svých povinností. Nemohou si brát dovolenou, často jsou na odděleních, pro která nemají kvalifikaci, musí se učit za pochodu. Rozhodně v těch nemocnicích, kde se dominantně na běžných odděleních i JIP starají o covidové pacienty. Určitě to ale není tak, že tam, kde se o ně nestarají, by to mělo být bráno na zřetel, tzn. musí se jednat o cílenou pomoc,“ popisuje Válek.

Naposledy vláda schválila mimořádné odměny na jaře. Celkem na ně šlo víc než 12 miliard korun – zdravotníci mohli dostat až 75 tisíc korun, ostatní personál maximálně 30 tisíc.