ONLINE: V pátek testy odhalily 20 315 infekcí covidu-19. Hospitalizovaných je o 900 víc než před týdnem

Denní přírůstek případů koronaviru v Česku v mezitýdenním srovnání poprvé po dvou měsících klesl. V pátek bylo odhalených 20 315 nákaz, o desetinu méně než před týdnem. Méně se ale i testovalo, ubylo zejména antigenních testů. Hospitalizovaných s nemocí covid-19 dál přibývá, k pátku jich bylo 6169. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Praha 7:04 27. listopadu 2021

Ve srovnání stejných dnů v týdnu nových případů naposledy ubylo 28. září, kdy byl ale státní svátek, a před tím 23. září. Páteční přírůstek i tak převýšil 20 tisíc, což se stalo popáté od počátku epidemie, z toho třikrát v nynějším a dvakrát v předchozím týdnu.

Testů PCR laboratoře v pátek provedly 90 200, zhruba o 1300 méně než před týdnem. Antigenních testů ubylo téměř o dvě třetiny na 25 700.

Poprvé od konce září se snížila také týdenní incidence, k sobotě na 100 tisíc obyvatel připadalo za posledních sedm dní 1207 případů koronaviru. Ve čtvrtek to bylo 1231.

Incidence však nadále roste v mezitýdenním srovnání. Před týdnem na 100 tisíc obyvatel připadalo za sedm dní méně než tisíc nových nákaz. Nejvíce zasažený zůstává Olomoucký kraj s týdenní incidencí 1700 a Zlínský kraj, kde je na 100 tisíc lidí za týden 1584 případů. Nad 1400 je to ještě v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Relativně nejlepší je situace v Karlovarském kraji se 454 případy na 100 tisíc obyvatel.

Pátečních 6169 lidí s covidem-19 v nemocnicích je zhruba o 900 víc než před týdnem. Naposledy byly počty hospitalizovaných takto vysoké počátkem letošního dubna.

Covidových pacientů ve vážném stavu přibylo za týden o víc než 150 na 924. Nemocnice zejména na Moravě a ve Slezsku zastavily odkladnou péči, začaly také přesuny pacientů mezi kraji.

1900 mrtvých za listopad

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazilo více než 2,1 milionu lidí. Zemřelo 32 744 z nich. V tomto měsíci je úmrtí už téměř 1900, denní počty zemřelých zatím pětkrát přesáhly stovku a jsou nejvyšší od počátku dubna.

Dávku očkování proti covidu-19 v pátek dostalo 65 858 lidí, dosud jich zdravotníci rozdali zhruba 13,34 milionu. Většina vakcín je dvoudávková, někteří lidé už si také mohou přijít pro posilující třetí dávku.

Vláda v demisi kvůli sílící epidemii vyhlásila od půlnoci na pátek na 30 dní nouzový stav, na který kabinet navázal nová plošná protiepidemická opatření.

Zakázal vánoční trhy, mezi 22.00 a 05.00 musejí být uzavřené restaurace, bary či kluby a na kulturní, sportovní či vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí. Policie chystá namátkové kontroly nových omezení.

Kvůli potenciálně rizikové variantě koronaviru, které Světová zdravotnická organizace (WHO) přiřadila řecké písmeno omikron, musejí Češi i občané zemí Evropské unie od soboty po příjezdu do Česka z pobytu v některých jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace.

Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný.