Virus má stále potenciál způsobit další vlnu a lavinově se rozšířit v populaci, tvrdí virolog Plevka

V České republice je aktuálně 3 944 nakažených novým typem koronaviru a pozitivních případů stále přibývá. Můžeme právě teď být na začátku další vlny nákazy covidem-19? „Nejde říct, že by nakažení byli lokalizováni do jednoho ohniska. Záleží jak zareagují hygienické stanice a jestli se jim podaří šíření viru zastavit," myslí si virolog Pavel Plevka. Praha 20:12 28. července 2020

Ze statistik sice vyplývá, že roste počet pozitivně testovaných, ale čísla hospitalizovaných pacientů se tak výrazně nezvyšují. Podle Pavla Plevky to není tím, že by se virus změnil a byl slabší, ale může za to hned několik aspektů.

„Jeden z nich je, že se lidé dostávají do nemocnice asi čtrnáct dní po tom, co se nakazí. Nárůst nemocných zatím netrvá tak dlouho, takže vlna hospitalizovaných ještě může přijít,“ říká virolog. Další příčinou by mohlo být i to, že se daří identifikovat více nakažených než v první vlně.

Jak se vyhnout nákaze?

Koronavirus se šíří kapénkami, které se uvolňují, když lidé zpívají, křičí nebo zhluboka dýchají. „Například sborový zpěv v uzavřené místnosti poskytuje vysokou pravděpodobnost, že se člověk nakazí,“ upozorňuje Pavel Plevka.

„Důležitým způsobem ochrany je dodržování osobní hygieny. To znamená – nedotýkat se povrchů, kterých se potencionálně dotýkalo mnoho lidí a pokud není jiná možnost, tak si potom alespoň vydezinfikovat ruce,“ radí v rozhovoru na Radiožurnálu.

Vakcína má potenciál epidemii zastavit

Většina vědců se shoduje na tom, že nový typ koronaviru jen tak nezmizí. Znamená to, že jediné, co může situaci zvrátit, je vakcína? „Z dlouhodobého hlediska ano. Situace se ale podstatně zlepšuje, jak se lékaři učí lépe pečovat o nemocné, kteří mají závažnější průběh nemoci,“ vysvětluje virolog.

V médiích se často objevují optimistické zprávy o tom, kam se některé vývoje vakcíny dostávají. „Firmy postupují nebývale rychle a je jich několik, které se dostávají do třetí fáze testování, což je chvíle, kdy lékaři ověří, jestli chrání očkované před infekcí,“ říká Plevka.

Třetí fáze je ale podle něj nejkritičtější, protože až tam se ukáže, jestli vakcína opravdu funguje. Pokud by se ve třetí fázi ukázala jako účinná, někdy na konci roku by mohla být k dispozici pro veřejnost.