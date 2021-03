Policie bude kontrolovat lidi v karanténě, zavelel Hamáček. Plán se ale zadrhl

Po třech týdnech tvrdého lockdownu se čakalo rozvolnění. Místo toho ale vláda promluvila o prodloužení restrikcí a přísnější kontrole. „Policie bude vykonávat intezivní kontroly karantén a izolací,“ vyhlásil v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jeho plán má ale trhliny a zamotal hlavu policejnímu prezidiu i hlavní hygieničce. Není jasné, jak mají kontroly probíhat. V některých krajích navíc policisté hygienám pomáhají už několik měsíců. Praha 5:00 27. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: mediální skupina MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ministr vnitra Hamáček uvedl, že na kontrolu chce vyčlenit stovky policistů a spustit ji plánoval do konce týdne, alespoň tak to upřesňoval v úterý pro Radiožurnál.

Jak by měly kontroly v praxi covidových karantén a izolací vypadat? To se zatím neví. A jasno neměli ani na policejním prezidiu. „Zatím víme to, co jsme psali v úterý na náš twitter,“ řekla ve čtvrtek pro iROZHLAS.cz mluvčí Kateřina Rendlová.

Policie v tweetu žádala o „jasně formulovaný požadavek ministerstva zdravotnictví na provádění kontrol, vyjasnění zásadních otázek, jak bude zajištěna ochrana policistů při kontaktu s covid pozitivními osobami a jaká bude metodika provádění kontrol“.

Podle ministrova úterního vyjádření by kontroly zřejmě měly vypadat tak, že by policisté doprovázeli při kontrolách hygieniky. „Zatím to jednání jde tímto směrem,“ řekl ministr.

Kontroly karantén a izolací začnou tento týden. ‚Vyčleníme stovky policistů,‘ řekl Hamáček Číst článek

Chaos pak přiživila hlavní hygienička Pavla Svrčinová v rozhovoru pro středeční Události České televize. „Kontroly už běží,“ tvrdila s tím, že se jako první pustili policisté do kontrol izolací a karantén v Karlovarském kraji.

220 kontrol

Má to však několik háčků. Kontroly opravdu běží, ale už od loňského jara. Jednotlivé kraje si intenzitu upravují podle aktuální epidemické situace. Například na zmíněném Karlovarsku začaly krátce poté, co se kvůli šířící epidemii uzavřely okresy Cheb a Sokolov. A policisté při nich asistují hygienikům.

„Kontroly v kraji fungují od 16. února a proběhlo jich už 220. Kontrolujeme dodržování izolací a karantén. Policisté chodí společně s hygieniky, takže nepotřebují osobní údaje lidí v karanténě. Pochybení jsme zjistili v 18 případech,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí karlovarské hygieny Michaela Zajíčková.

Kontroly karantén? ‚Není garance, k čemu bude policie data od hygieny používat,‘ říká právní expert Číst článek

Trošku jinak je to na Ústecku. Tam se nedělají namátkové kontroly, ale policisté kontrolují lidi, na jejichž nedodržování karantény si někdo stěžoval.

„Když dostaneme upozornění, že se Franta Novák, který je v karanténě, toulá po městě, tak poprosíme policii o součinnost. My už si to pak řešíme administrativně a zatím jsme tak spolupracovali jen v případech, kdy jsme dostali podnět. Namátkové kontroly jsme nedělali,“ popsala přístup ústeckých hygieniků jejich šéfka Lenka Šimůnková. O kontrolách, které by měli dělat policisté sami, zatím bližší informace nemá.

Zdroj z policejního prezidia serveru iROZHLAS,cz sdělil, že společné kontroly hygieniků a policistů ve větší nebo menší míře fungují od loňského jara i v dalších krajích. Jak přesně by tedy mělo Hamáčkem vyhlášené zpřísnění vypadat, není jasné.

Metodika i údaje

Všechno navíc nasvědčuje tomu, že se Hamáčkova akce tento týden nerozjede. Stále ještě není hotová metodika a navíc není vyřešený problém s ochranou osobních údajů, které mají policistům poskytnout hygienické stanice.

Podle ministra s tím ale není problém. „Šlo o to, že je potřeba předávání údajů ze strany hygieny policii řádně zdůvodnit. Na jaře se zdůvodnění úřadu nelíbilo a teď to podle mých informací bylo napraveno,“ vysvětloval Radiožurnálu Hamáček.

Policisté budou kontrolovat dodržování karantény a izolace, seznamy jim poskytnou hygienické stanice Číst článek

Úřad pro ochranu osobních údajů se však k celé problematice ještě nevyjádřil. Mluvčí úřadu Tomáš Paták věc nechtěl komentovat s tím, že ve čtvrtek odpoledne „vydají oficiální stanovisko na webu“. Do vydání článku se ovšem žádná novinka neobjevila.

Advokát Jan Vobořil nicméně pro server iROZHLAS.cz ve středu uvedl, že pro předávání dat od hygieny k policistům chybí právní základ – a spolu s tím garance toho, k čemu se budou používat.

„S těmi předanými daty se dá pracovat velmi kreativním způsobem. Policie obecně totiž data, která získá při své činnosti, může využívat i pro jiné účely. Žádný zákonný limit tu není,“ vysvětlil expert na ochranu osobních údajů a soukromí z neziskové organizace Iuridicum Remedium.

Ministr Hamáček hází odpovědnost na hygieniky. „Je pravda, že ty informace od hygieny zatím nejsou, protože jednání s ní neprobíhají nejrychleji. My jsme připraveni, ale hygiena musí říct, jak to bude,“ uvedl v úterý pro Právo šéf resortu. Server iROZHLAS.cz se pokoušel ministra několikrát kontaktovat. Na telefonáty ani zprávy ale nereagoval.