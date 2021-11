Tak rychlý nárůst epidemie znamená, že jsme to celému světu zase ‚natřeli‘, říká ironicky Konvalinka

Oborníci Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) i ministerstva zdravotnictví se shodují, že nárůst počtu hospitalizací pacientů s covidem-19 bude pokračovat. Tak vysoko jako loni snad ale díky očkovaným už nevystoupá. „Buďme upřímní. Takto rychlý nárůst epidemie, který se mimochodem děje i v okolních zemích, čekal jen málokdo. Ale tady jsme to zase už ,natřeli celému světu‘,“ říká pro Český rozhlas Plus biochemik Jan Konvalinka. Praha 18:39 6. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Konvalinka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nemohu říct, že to nečekal nikdo. Byly tady předpovědi známých pesimistů, jako je kolega Jaroslav Flégr a Marián Hajdúch, kteří to předpovídali už v září. Přiznám se, abych nedělal generála po bitvě, já jsem mezi nimi nebyl – tipoval jsem, že to bude menší. A musím říct, rychlý nárůst překvapil i mě,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Janem Konvalinkou

„Teď se člověk už bojí cokoliv predikovat, ale pořád si myslím, že to nedoletí tak vysoko jako loni na podzim, nebo letos na jaře. A že hlavně hospitalizovaných a lidí v těžkém stavu bude méně. Ale pořád je to nárůst, který je dramatický a nebezpečný,“ odhaduje prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum.

Virus SARS-CoV-2 podle Konvalinky pořád dál mutuje, v tuto chvíli nás trápí varianta delta se subvariantami, které koronavirus mění.

„Zatím se nezdálo a neměli jsme ani na úrovni tkáňových kultur informace, že by virus byl infekčnější, nebo že by se nové varianty prosazovaly nějak dramaticky, což je vždy znamení toho, že mají nějakou selekční výhodu a jsou infekčnější. To se nezdálo,“ popisuje.

„Máme tady ale určitě hodně jiný virus, než jsme měli brzy na jaře a než jsme měli loni. To určitě ano. Ale nemyslím si, že máme výrazně jiný virus, než jsme měli před třemi měsíci. Před třemi měsíci bylo léto, měli jsme víc sluníčka a lidé byli více venku, bylo teplejší počasí. To je ten hlavní rozdíl," domnívá se biochemik.

I Konvalinka odhaduje, že nárůst počtu pozitivních bude ještě týden nebo dva pokračovat.

„Čekal bych ale trochu lepší modely od lidí, kteří se tím profesionálně zabývají. A zatím se musím přiznat, že tak, jak já čtu jejich vyjádření, tak jsou trochu bezradní. Můj laický model by byl, že to jde tak rychle a infektivita je tak vysoká, že teď zažíváme exponenciální růst, který opravdu nemůže trvat donekonečna. Protože není dost těch naivních, není dost materiálu – a aby suchý les mohl hořet, je už hodně prohořelý.“

Jen 10 procent rizikových

Podle posledních dat jen za uplynulý týden zemřelo v souvislosti s covidem-19 nejméně 126 lidí. To, co je stále alarmující, je, bez očkování jsou stále statisíce seniorů a že třetí dávku vakcíny má v tuto chvíli jen 10 procent nejrizikovějších lidí starších 70 let.

„Evidentně to může být problém a celá řada z nich může onemocnět. Mohou ale také virus roznášet a někteří z nich mohou mít i vážné následky a skončit s těžkým stavem v nemocnici. Nedokážu ale říct, jak je to procentuálně. Na to opravdu nemáme dost dat.“

„Ještě před několika měsíci se zdálo, že 95procentní ochrana těchto lidí bude platit. Už je ale jasné, že to takto není a u těch nejstarších ochrana opravdu klesá po šesti měsících,“ tvrdí.

„A ještě lze zopakovat dobrou zprávu. Ze všech izraelských a teď už i z amerických dat vyplývá, že třetí dávka zvyšuje ochranu před těžkým průběhem dvacetinásobně – ve srovnání s dvěma dávkami. Čili tam to opravdu vypadá velmi dobře. Šťoural by řekl: Ale jak dlouho to bude trvat? Podle imunitních dat bych tady byl optimista, protože to vypadá, že tady už ta ochrana vydrží podstatně déle,“ odpovídá si biochemik na otázku.

Návrh opatření: konec antigenních testů na větších akcích, kontroly u vleků. Lockdown v plánu není Číst článek

Konvalinka pak ale nepředpokládá, že by opět mělo někdy kolem Vánoc dojít k lockdownu, jak naznačil kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Můj osobní odhad je, že k nějakému lockdownu nedojde. Zčásti proto, že nebude nutný, zčásti proto, že k němu nebude politická vůle. Ostatně teď máme mezivládí, ani není, kdo by ho udělal. Současná vláda se tváří, že už je opozice, a nová vláda ještě nevznikla.“

„Přestože velmi nerad komentuji politiku, tak jsme v opravdu nesmírně nebezpečné situaci, kdy je vláda na odchodu a podle mého názoru neřeší situaci dost aktivně a svaluje vinu na opozici. Teď jsme si udělali luxus, kdy čtyři týdny čekáme na svolání parlamentu, aby vůbec mohla vláda podat demisi. To je strašně nezodpovědné a velmi nebezpečné v této situaci,“ uzavírá biochemik Jan Konvalinka.

Celý pořad Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.