Hospitalizovaných s covidem je více než dvojnásobek, rapidně vzrostly i vážné případy, ukazují data

Před dvanácti dny server iROZHLAS sestavil mapu hospitalizovaných pacientů, teď udělal stejnou sondu a data z 9. září porovnal s aktuálními. Výsledek? Počty nakažených rostly téměř ve všech z vybrané dvacítky nemocnic, podobně na tom jsou i vážné případy. Celkově se počet hospitalizovaných s covidem blíží k pětistovce. „Čtvrtina lidí má komplikace nebo těžký průběh nemoci," tvrdí šéf Lékařského ústavu informací a statistiky Ladislav Dušek. Praha 6:00 22. září 2020

Ještě 9. září bylo v Česku 230 hospitalizovaných pacientů, o dvanáct dní později jich byl zhruba dvojnásobek. Právě počet vážných případů nejjasněji ukazuje, jak pandemie postupuje.

„Je to přibližně pět stovek pacientů. Přibližné říkám kvůli tomu, že se to číslo stále mění a jsme uprostřed dne (okolo čtvrté hodiny odpolední),“ řekl redakci ředitel Lékařského ústavu informací a statistiky Ladislav Dušek s tím, že je do nemocnic přijímáno kolem třiceti až čtyřiceti pacientů denně, přibližně dvacet pět jich zařízení opouští.

Třetina nově hospitalizovaných nemá podle Duška vážnější covidové problémy, takže nepotřebují podporu kyslíku a relativně rychle jsou propouštěni domů. „Čtvrtina lidí má však komplikace nebo těžký průběh nemoci,“ uvedl šéf statistiků.

Největšímu nárůstu přitom podle ředitele statistického ústavu jednoznačně čelí Jihomoravský kraj a Praha. „I v těchto krajích jsou to ale stále počty, které jsou zvládnutelné,“ míní Dušek.

Kdy Česko zaplní všechny kapacity? Systém by musela zatížit další zhruba tisícovka lidí, jak uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce šéf České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý. V současnosti je podle něj v záloze zhruba tisícovka lůžek intenzivní péče a 720 lůžek s možností podávání kyslíku. Volných je asi 25 procent kapacity.

Dvacítka nemocnic

Server iROZHLAS.cz porovnal, jak se za posledních dvanáct dní zvýšil počet nakažených ve dvacítce nemocnic ve třinácti krajích.

Nejvyšší počet hospitalizovaných – 38 – je aktuálně v pardubické nemocnici, nárůst přitom zaznamenaly všechny pražské nemocnice i fakultní nemocnice v Brně. Celkově bylo v pondělí ve vybraných nemocnicích 394 hospitalizovaných pacientů, ve středu 9. září bylo toto číslo o více než dvě stovky nižší.

Od 9. září rapidně vzrostl i počet pacientů v těžkém a středně těžkém stavu. Nejvíce z nich je aktuálně v pražské Thomayerově nemocnici, která hlásí 15 pacientů na plicní klinice a 4 na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.

„Na plicní klinice jsou pacienti se středně těžkým průběhem onemocnění a někteří jsou na oxygenoterapii. Zbývající pacienti jsou stabilizováni a bez závažnějších zdravotních komplikací,“ řekl mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek. Celkem je ve vybraných nemocnicích 96 pacientů v těžkém nebo středně těžkém stavu, před dvanácti dny jich byla třetina.

Redakce se snažila získat i data z českobudějovické nemocnice. Podle mluvčí Ivy Novákové je však nebylo možné získat, protože nemocnice jede na hraně možností.

„Data jsem nezvládla získat, protože jsme maximálně vytížení. Měli jsme rekordní počet stěrů a dalších věcí, takže jsem čísla nezvládla získat,“ vysvětlila Nováková.

Problémy s kapacitou nemáme

Z nemocnic zní, že rostoucí počet pacientů zvládají, protože na navýšení kapacity je dost prostoru a mají promyšlené, kde budou případná nová lůžka brát.

„Aktuálně je pro hospitalizaci pacientů vyčleněno celkem 30 standardních lůžek, která jsou obsazena ze dvou třetin, ze 17 lůžek intenzivní péče polovina. Podobně jako v jarních měsících jsou v souladu se schváleným pandemickým plánem v případě potřeby připravena lůžka v dalších nemocnicích,“ řekl redakci Josef Škola, primář ústecké kliniky anesteziologie a krajský koordinátor intenzivní péče Ústeckého kraje.

Podobná situace je i ve Zlínském kraji. Tam se pacienti s koronavirem zatím soustředí v uherskohradišťské nemocnici a další lůžka může nabídnout například nemocnice ve Zlíně.

„Máme asi 35 lůžek na jednotce intenzivní péče, k dispozici máme asi 26 plicních ventilátorů. Máme i čtyřicet lůžek na infekčním oddělení a máme další dvě budovy v nevyužívané části areálu, kde bychom mohli přidat asi čtyřicet lůžek, kdyby bylo potřeba,“ řekl redakci mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Problém není ani v pražských nemocnicích, které server iROZHLAS.cz oslovil.

„Kapacity jsou v tuto chvíli dostatečné, zvažujeme znovuzprovoznění speciální jednotky, kde je dvacet lůžek, ale vzhledem k tomu, že jsou na umělé plicní ventilaci pouze dva pacienti, není to akutní potřeba,“ napsala mluvčí nemocnice Motol Pavlína Danková.

Také vytížená brněnská fakultní nemocnice má zatím dostatek lůžek. „Kapacity je dost, zbývá nám ještě skoro polovina z vyhrazených 53 lůžek,” uvedl mluvčí brněnské fakultní nemocnice Pavel Žára.

Čtyři tisíce případů

Šéf Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl nicméně ve speciálním vysílání Radiožurnálu upozornil, že by se v případě uvolnění dalších lůžek pro pacienty s koronavirem musela začít omezovat plánovaná péče.

„Nejdřív by přišla na řadu péče, která snese největší odklad. Věci, které nemají vliv na život člověka ani zásadní vliv na jeho zdraví,“ řekl ve vysílání Feltl.

Podobně se v nedělních Otázkách Václava Moravce vyjádřil Vladimír Černý. Péči o pacienty budou podle něj muset nemocnice omezovat v případě denního nárůstu 4000 potvrzených případů.

A co lidské zdroje?

Velký problém českého zdravotnictví je ale podle Feltla jinde: roste počet nakažených zdravotníků a vliv na zvládání situace můžou mít i školy.

„Jsme strašně napjatí, jak se to vyvine. Nejkritičtější scénář je ten, že děti zůstanou doma a zdravotní sestry zůstanou doma s nimi. To je scénář, který si snad ani nechci připustit. To by byl opravdu zásadní problém,“ uvedl šéf nemocnice.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky se mezi zdravotními sestrami zvýšil počet nakažených od 20. srpna ze tří na 433. Roste i počet nakažených lékařů: v pátek jich bylo 259, o měsíc dřív čtyři.

„U pacientů musí být sestra a lékař, kteří se o pacienta postarají. Tam já vidím nejslabší místo, nebo potenciálně možná nejvíce rizikové,“ upozorňuje Feltl.

Roste i počet nakažených dalších zdravotnických pracovníků. Mezi dalšími zdravotníky bylo k sobotní půlnoci nakaženo 416 lidí, k 20. srpnu byly případy covidu-19 čtyři.