Vakcína Pfizer/BioNTech by brzy mohla být i pro děti starší 12 let. Testuje se i očkování kojenců

Na začátku podzimu by lékaři v Česku mohli začít proti koronaviru očkovat i děti. Myslí si to ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger. Podle něj se teď v souvislosti s očkováním dětí dokončují klinické studie. Praha 14:47 3. května 2021 Vakcínu mohou dostávat děti až od 16 let a musí to být látka od společnosti Pfizer (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Patrně nejdál je klinická studie konsorcia společností Pfizer/BioNTech. V tuto chvíli je ve své třetí, závěrečné fázi. A předběžná data ukázala, že pro věkovou skupinu od 12 do 15 let je vakcína bezpečná a vysoce účinná. I když děti nejsou koronavirem ohroženi tak jako jejich rodiče a prarodiče, tak mohou vir přenášet a může v jejich tělech dál mutovat.

Už ve středu 5. května by tak společnosti Pfizer/BioNTech mohly podle německého Spiegelu požádat Evropskou lékovou agenturu o schválení vakcíny právě pro děti starší 12 let. Zástupci německého BioNTechu očekávají, že by první vakcíny mohly děti dostat už letos v červnu.

Česko bude prý o očkování dětí uvažovat hned, jak to půjde. „Určitě o tom budeme uvažovat hned, jak to bude možné. Dovedu si představit, že to bude někdy na začátku podzimu, pokud se nic nestane. Není důvod se obávat, že by to nešlo,“ uvedl ministr zdravotnictví Arenberger.

Dosud je vakcína společnosti Pfizer schválená pouze pro použití u dětí starších 16 let a další vakcíny dostupné v Česku u lidí od 18 let. Společnost BioNTech očekává, že do půl roku by mohly být očkování vakcínou proti koronaviru i ti úplně nejmladší.

Testy na dětech už spustily i všichni další výrobci, kteří dodávají vakcíny do České republiky, jmenovitě Moderna, AstraZeneca nebo firma Johnson & Johnson.

Očkování kojenců?

Společnosti Pfizer i Moderna už testují své vakcíny i na kojencích, úplná vědecká shoda na tom, zda bude nutné očkovat i takto malé děti, ale zatím není.

V nedávné studii, která vyšla v časopise Americké lékařské společnosti, se ukázalo, že kojenci mohou být ochráněni protilátkami z mateřského mléka. Do této studie se zapojilo na 50 žen, vědci začlenily přes 500 vzorků mateřského mléka, přičemž protilátky v něm našli už 14 dní po podání první dávky očkování. Přednostní očkování těhotných žen pak jako první město v Evropské unii spustila Vídeň.

Lékaři už podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky podali dětem k prvním květnovým dnům 1400 vakcín. Očkovaní jsou stovky mladistvých, kteří mohou být zdravotníci, nebo mohou mít vážnou nemoc a covid-19 je ohrožuje více než ostatní.

Vakcínu mohou dostávat děti až od 16 let a musí to být látka od společnosti Pfizer. V dvou desítkách případů se však stalo, že děti dostali i vakcíny pro dospělé. Dojít k tomu může omylem, protože si zdravotníci nezkontrolovali, že dítě ještě není plnoleté. Při podání léčiva takzvaně off-label, tedy mimo schválené pokyny, jde veškerá zodpovědnost za očkování za konkrétním zdravotnickým zařízením.