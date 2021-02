Jsme v háji a budeme ještě ve větším, říká poslanec Běhounek ze zdravotního výboru k epidemii

„Řekněme veřejnosti, že jsme v háji.“ To na středečním jednání zdravotního výboru sněmovny požadoval poslanec a exhejtman Vysočiny Jiří Běhounek (bezpartijní za ČSSD). Ve čtvrtek už to ale podle něj dostatečně vyjádřil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Lidé tomu zase nevěří a myslí, že mu jde jen o prodloužení nouzového stavu,“ říká lékař. Vadí mu, že Češi nedodržují opatření a čekají na spásu, kterou podle něj v létě přinese očkování. Rozhovor Praha 5:00 6. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Jiří Běhounek (ČSSD) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Ve středu jste mluvil na zdravotnickém výboru sněmovny, kde jste řekl, že v souvislosti s koronavirem švejkujeme. Myslel jste tím občany, nebo politiky?

Všechny.

Všechny?

My si prostě ze všeho děláme srandu. Když je to příliš závažné, tak to dopadne takhle. Takže si myslím, že je to obecný rys české povahy. Češi si myslí, že to celé není pravda.

Že celá epidemie není pravda?

Že není pravda, že tady máme problém.

Část společnosti to ale za problém určitě považuje.

Většina společnosti to za problém považuje, zbytek ne. To stačí k tomu, aby se to (koronavirus, pozn. red.) u nás rozlezlo. Všichni neustále mluví o tom, jací jsou zdravotníci hrdinové, ale ti už jedou rok na plné kule... Dopadne to špatně. Když bylo na jaře vyděšení z vývoje, tak jsme se všichni hned semkli a bylo to hned jasné. Dneska si všichni myslí, že se to nestane. Když se to stane někomu v rodině, tak jsou lidé vykulení, všude volají a ptají se, co mají udělat.

Proč myslíte, že má společnost s dodržováním opatření problémy? Je to podle vás tou povahou, nebo tím, že například ztratili důvěru ve vládu, v ta opatření…

Nechci se k tomu vyjadřovat, protože to je zbytečné. Jak mohli ztratit důvěru k vládě? Když vláda něco rozhodla, potom jsme zažili obrovský křik, jak je třeba jet na dovolené, jak jsme „best in covid“ a všichni jsme tomu uvěřili.

Můžou mít pocit, že „best in covid“ slyšeli od vlády.

To jsme slyšeli od jednoho člověka. Je třeba rozdělovat vládu a to, že někdo z členů někde něco říká. Každopádně se něco řeklo, něco se nastavilo. Ve sněmovně sedím a je to pořád dokola – proč se má udělat nouzový stav, proč se to má prodloužit a tak dále. Nedovedu si představit, jak z toho ven. Zákon totiž není na tento stav, ten je na povodně, průmyslové havárie a další věci.

Řeší se i legislativa. Hlavní hygienička Jarmila Rážová v rozhovoru řekla, že chystá novelu zákona o ochraně veřejného zdraví…

O legislativě se mluví už tři čtvrtě roku. Když se pak udělá nějaké opatření, tak se zase v politických diskuzích řekne, že ne. Teď to byly ty vyšší finanční sankce. Všichni chtějí, aby se s tím něco stalo, ale když má dojít na řešení, tak to nikdo nechce. Seděl jsem na pracovní skupině pro covid, každý tam má jiný názor, ale všichni říkají, že by se mělo dělat tohle a tamto. Jasně, má to na hrbu vláda, ta si to má dát dohromady. Jestli si vzala špatné poradce, tak je to její problém.

A dokáže podle vás vláda ta nařízení jasně komunikovat?

Nejsem PR odborník, instrukce vláda dala.

Dodržují opatření

Na sněmovním výboru jste mluvil o situaci v Rakousku. Dával jste jeho obyvatele za příklad. Co přesně bychom si měli od sousedů vzít?

Myslel jsem tím, že Rakušáci, ať jsou, jací jsou, tak dodržují opatření. V červenci jsme tady měli domluvu, že se sejdou hejtmani z hraničních krajů – Jihomoravského, Jihočeského, Vysočiny a dolního Rakouska. V srpnu jsme to uspořádali, u nás v té době bylo poměrně uvolněné, jezdili jsme vlakem do Chorvatska. Oni přijeli, na jednání byli v rouškách, ruce si stále dezinfikovali a sundali si to pouze na jídlo. A to nebylo nařízené. Zrovna tak v hospodách, které nemají úplně zavřené, pravidla dodržují.

Jak byste toho u nás chtěl dosáhnout? Sankcemi?

Sankce tam jsou docela výrazné.

Tak přísnějším vymáháním?

To v tom zákoně je. Pokud něco uděláte v Rakousku, tak rovnou dostanete sankce, u nás to jde do správního řízení. To jsou dva měsíce dohadování se a postupů. Nebyla ale vůle říct, že policie může napálit pokutu každému, koho chytne bez roušky.

Jeden z Čechů, který v Rakousku žije, popsal zkušenost, že i přístup tamní vlády je jiný – jasně komunikuje, má srozumitelnější systém očkování… I proto podle něj lidé spíš pravidla dodržují.

Z hlediska jednání pana kancléře (Sebastiana) Kurze to tak je. To se musíte ptát vlády, kde jsou zádrhely. Musím uznat, že od začátku žádná jednoznačná komunikační linie prostě není, mluví do toho každý z vlády i z opozice.

Méně než premiér

Zeptal jste se vy vlády na to, proč to nefunguje? Jste člen vládní ČSSD… Mluvil jste o tom s panem Hamáčkem?

Co jsem měl řešit s panem Hamáčkem?

Při středečním projevu na půdě zdravotního výboru jste vypadal, že vás současná situace štve. Tak se ptám, jestli jste to řešil například s někým z vlády nebo z ministerstva.

Když si není ministerstvo schopné samo poradit, tak co by asi poradilo mně?

Myslel jsem spíš, jestli jste se vy nesnažil poradit jim.

To by mě někdo musel poslouchat.

Ani kolegové z ČSSD vás neposlouchají?

Panu ministrovi Hamáčkovi, dokud jsem byl členem ústředního krizového štábu, jsem předložil mnohé věci. On postupuje podle toho, jaká jsou pravidla. Je třeba si uvědomit, že to jsou pouze poradní orgány, podobně jako bezpečnostní rada státu. Vláda si to musí dát dohromady.

Ano, ale Jan Hamáček je vicepremiér.

To je ale méně než premiér.

Nějaký hlas asi má.

Teď jde o to, jestli to není hlas žíznivého na poušti. Pan Hamáček s tím může něco dělat v rámci možností, jaké jsou, ale nemůže nic nařídit. To je pořád dokola. Vezměte si, co se kolikrát změnilo. Někdo napsal něco na twitter, přišli PR odborníci a řekli, že by to bylo nešťastné. Není tam jednotná linka. To je ten rozdíl mezi námi a Rakouskem, řekl jste to správně. Je tam jednotná linka a všichni to dodržují.

Takže si myslíte, že lidé víru ve vládu postupně ztráceli? Když si třeba vezmeme koordinátora očkování: tak velkou akci měl řešit koordinátor Zdeněk Blahuta, který ale pracoval na částečný úvazek, po chvíli na ministerstvu skončil…

Primárně se má říct, co se čeká a jakým způsobem se to bude dělat. Pokud má být někdo koordinátor očkování a je to na úvazek 0,4 nebo 0,5, tak to je věc, u které si všichni řeknou, že jsou na palici. Uznávám, že tohle je chyba.

Postupovat rozumněji

Ve svém projevu jste mluvil ještě o tom, že bychom měli veřejnosti říct, že „jsme v háji“…

Vždyť to také pan ministr včera udělal.

Takže jste to chtěl, aby někdo veřejně řekl to, co včera řekl pan ministr? Že opatření přestala fungovat.

Řekl, že to bude špatné, abychom se připravili na to, že to lepší nebude. Lidé tomu ale zase nevěří a myslí, že mu jde jen o prodloužení nouzového stavu. Ten se nemusí odhlasovat, nebudu křičet, ale pak se musí postavit a říct, že nouzový stav nebude. A pak si obhájit to, že kvůli tomu třeba přibili nakažení.

Jde mi o to, jestli to vaše vyjádření, že „jsme v háji“, má nějaký přínos.

Vy říkáte že vláda nekomunikuje, a když pak někdo něco pravdivě řekne, že budeme v ještě větším háji, tak se pak zase ptáte na tohle. Tak pak už nevím, co byste vy média chtěla.

Jen se ptám, v čem by byl přínos toho, kdybychom lidem řekli konkrétně vaše vyjádření, že „jsme v háji“.

Tak třeba z těch třiceti procent lidí, kteří nedodržují opatření, si ještě dvacet procent uvědomí, že by měli postupovat trošku rozumněji.

Týdně?

Také jste mluvil o tom, že spoléháme na to, že nás vakcína v létě zachrání. Počítáte s tím, že do léta naočkujeme dostatečný počet lidí?

Jsem přesvědčený, že systémy jsou jasné, tady se z toho dělá zase divadlo. Když se podívám na dostupná čísla, tak nejsme nejlepší ani nejhorší. Nejsme Izrael, kde jsou zvyklí na polovojenské kroky, ostatní jsou jen o něco málo lepší nebo horší než my.

Takže si myslíte, že zvládneme denně naočkovat třeba 100 tisíc lidí, jako to říkal pan ministr Jan Blatný (za ANO), pokud budeme mít dostatek vakcín?

Sto tisíc lidí týdně?

Sto tisíc lidí denně.

To nevím.

Podle plánu by měli očkovat praktici třeba padesát tisíc lidí denně.

Jestli jich je pět tisíc a každý naočkuje deset lidí denně, tak se to dá. To je ale zase nepochopení a smotání všeho dohromady, protože oni nemůžou vakcínu Pfizer očkovat, protože ta se nesmí převážet…

Praktici by se ale měli zapojit až později, až bude dostupná například vakcína Astra Zeneca.

Jasně, ta může být normálně v ledničce, nebo ji můžou dovézt k nepohyblivému pacientovi.

Věříte tedy, že zvládneme naočkovat 100 tisíc lidí denně? Že do léta proočkujeme dostatečný počet lidí?

Věřím tomu. Podle toho, co vidím u nás v kraji, vyočkujeme vše co dostaneme a není v tom žádný problém. Očkování samotné je nejmenší problém, nejhorší je dát dohromady dokumentaci a zjistit si další věci.

Právě s tou registrací je také problém.

K tomu já se vyjadřovat nebudu.

Nehledě na to, že si pak praktici budou muset udělat vlastní registrační systémy.

Domnívám se, že budou očkovat své lidi, které mají v kartotéce.

Pořád by se ovšem mělo jet podle pořadníku, nebude to v době, kdy bude mít k vakcínám přístup široká veřejnost.

To nevím, jestli tak bude. Závěr byl, že se očkovací strategie může upravovat podle počtu vakcín a situace v očkovacích centrech.