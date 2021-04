Velikonoce situaci výrazně nezhoršily. ‚Možná se nám to podařilo lidem vysvětlit,‘ míní viroložka Tachezy

Vliv velikonočních svátků se na covidové situaci výrazně neprojevil. Potvrzuje to zpráva o stavu epidemie, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici. Čím to je? Podle viroložky Ruth Tachezy k tomu částečně přispělo škaredé počasí. „Možná se nám to podařilo lidem vysvětlit a byli zodpovědní,“ vysvětluje členka resortní odborné skupiny. Praha 6:33 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velikonoce, kraslice, malované vejce | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Když to vezmu jako celek, tak zásadní chyba byla rozvolnění těsně před Vánoci, které zapříčinilo to, že jsme se dostali na hodnoty, které jsou velmi vysoké.“ Tak kritizoval exministr Roman Prymula (za ANO) na začátku dubna končícího šéfa resortu Jana Blatného (za ANO).

Kritika od Babiše byla vůči nám podpásovka, říká členka odborné skupiny Tachezy Číst článek

Podruhé ovšem Blatný stejnou chybu neudělal, na Velikonoce nechal opatření v platnosti. A vyplatilo se to. „V tuto dobu můžeme považovat za prokázané, že se nijak negativně neprojevil vliv Velikonoc – v žádném z regionů nedošlo k růstu nebo eskalaci epidemie,“ stojí ve zprávě o vývoji epidemie, kterou ministerstvo zasílá zákonodárcům.

I současný šéf ministerstva Petr Arenberger (za ANO) minulý týden na tiskové konferenci prohlásil, že svátky pozitivní vývoj epidemiologické situace nezastavily.

Ošklivé počasí i zodpovědnost

Ruth Tachezy, viroložka a členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví ovšem upozorňuje, že stále nemáme vyhráno. Čísla jsou totiž aktuálně na úrovni, při které se vyhlašoval nouzový stav.

„Dramaticky neklesají. Nějaký pokles tam je a ten se predikoval, protože se částečně očkujeme a částečně jsme promoření,“ vysvětlila pro server iROZHLAS.cz.

Dá se podle ní říct, že Velikonoce nejsou žádná výhra. Zároveň se ale neprojevily tak negativně, jak se odborníci obávali. „Nejsou tady nějaké dramatické nárůsty. Je to podle mě kombinace mnoha faktorů. Částečně k tomu určitě přispělo, že minimálně dva dny během Velikonoc nebylo hezké počasí a lidé se nesdružovali, jako kdyby bylo ideální jaro,“ myslí si viroložka.

„Možná se to lidem i podařilo vysvětlit a byli zodpovědní,“ přidala další možné vysvětlení.

Rozvolnění začalo po Velikonocích

Rozvolňovat začala vláda s koncem nouzového stavu. Od pondělí 12. dubna se otevřely školy. V plánu bylo například i povolení setkávání desítky lidí uvnitř a dvacítky venku, což ale odborníci ostře kritizovali.

„Představte si deset sportovců bez roušek a respirátorů. I ten nejlepší sportovec se zadýchá a to je velmi riziková záležitost. Teď to povolit nemůžeme. Pokud to umožní zákon nebo konec nouzového stavu, tak se to musí jiným právním postupem opět neumožnit,“ kritizoval tehdy pro Radiožurnál epidemiolog a další člen poradní skupiny Petr Smejkal. Opatření pocházelo z dílny hlavní hygieničky Pavly Svrčinové, jak zjistil iROZHLAS.cz.

Jak se zrodil plán rozvolňování? 20 lidí venku nebyl omyl úředníka, ale návrh hlavní hygieničky Číst článek

Ministr Arenberger nakonec couvl a 10. dubna vydal mimořádné opatření. Podle něj se smí setkat maximálně dva lidé.

Ve čtvrtek vláda představila rozvolňovací plán, který má Česko postupně vrátit do normálního života. Od 3. května, pokud to epidemiologická situace dovolí by se měly otevřít služby péče o tělo v režimu 1:1 pod podmínkou negativního test a ochrany dýchacích cest.

Budou možné otevřít také provozovny péče o zvířata, dosud uzavřený maloobchod, venkovní trhy s veškerým sortimentem a lázně za přísných opatření. V neposlední řadě také budou moci zavítat návštěvníci do galerií, muzeí a památek bez skupinových prohlídek.