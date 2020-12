Chlíbek: Využití další dávky z jedné ampule vakcíny je možné, očkovací kampaň už měla dávno běžet

V Česku se od neděle očkuje proti nemoci covid-19. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí přišel s nápadem, aby se z jedné ampulky „vytáhlo“ šest dávek vakcíny místo pěti. Jde to? Podle epidemiologa Romana Chlíbka ano. „My jsme o tom už před dvěma týdny hovořili se zástupci společnosti Pfizer,“ řekl vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 17:23 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Roman Chlíbek | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Je vytvoření šesti dávek z jedné ampulky místo pěti odborně podložený návrh? Premiér Andrej Babiš (ANO) argumentuje tím, že podobnou zkušenost mají lékaři ve Spojených státech, v Izraeli, v Německu… Je z pohledu vakcinologů navrhovaný úsporný přístup v pořádku?

Výrobce vakcíny Pfizer jedná s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) o tom, zda je možné z jedné lahvičky využít více dávek vakcíny než současných pět. Podle schválených dokumentů k vakcíně, které jsou pro zdravotníky závazné, je lahvička určena na využití pěti dávek očkování.

V pořádku určitě je. Nevím, jestli je to ale návrh našeho premiéra, protože se o tom už nějakou dobu hovoří. My jsme o tom už před dvěma týdny mluvili se zástupci společnosti Pfizer. Víme o tom, že v každé ampulce je rezerva vakcíny. Ta je tam ale proto, aby bylo možné nasát pět dávek o objemu 0,3 mililitru.

Že tam je něco navíc, se ví od začátku. V tuto chvíli se tím zabývá i Evropská léková agentura, která určitě v horizontu několika dní vydá rozhodnutí a já věřím, že bude kladné. Z odborného hlediska nevidím důvod, proč by se objem v dané lahvičce nemohl využít. Bude k tomu zřejmě ale potřeba jiná jehla, aby byla záruka, že se podaří do poslední částečky vysát obsah ampulky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv má na stránkách souhrnou informaci o vakcíně. Píše se tam, že „jedna injekční lahvička, jejíž obsah je potřeba nejdříve naředit, obsahuje pět dávek po 0,3 mililitru“. A píše se tu, že „není doporučené slévat přebytečný či zbytkový obsah po odebrání pěti dávek“. Takže to asi není tak jednoduché…

Je to o něčem jiném. Slévání je samozřejmě zcela nemyslitelné a nemožné, protože by mohlo dojít k jakési kontaminaci. Už jenom přelévání z lahvičky do lahvičky je prakticky nemožné, protože je na konci zazátkovaná tak, že není jednoduché ji otevřít. A jakékoli slévání a míchání by hrozilo poškozením vakcíny a její kontaminaci.

Jak zmírnit obavy z vakcinace? ‚Osvěta a kampaň. Očkování má obrovský význam,‘ myslí si lékař Číst článek

Tady se ale bavíme o tom, že v té jedné lahvičce, kde je 0,45 mililitru zmrzlé vakcíny a musí se tam přidat 1,8 mililitrů rozpustidla, získáváte 2,25 mililitru očkovací látky. Pokud se nasaje a vyočkuje pět dávek, tak tam zbývá ještě 0,75 mililitru, což je na šestou a sedmou dávku. A je to plnohodnotná dávka. Ale je to spíš o tom, že se to musí vysát přesně. Proto tam byla ta rezerva, ale domnívám se, že s přesnou jehlou to půjde natáhnout tak, že každý dostane přesnou dávku vakcíny.

V Česku bylo zatím k dispozici 9750 dávek vakcíny, dalších asi 19 tisíc dávek má dorazit na Silvestra. Každý, kdo podstoupí vakcinaci, bude muset být po zhruba 21 dnech přeočkovaný druhou dávkou. Bude pro to dost dávek?

Domnívám se, že bude. Dodávky budou chodit pravidelně v určitých intervalech. Těch 21 dní je optimální doba, ale maximální interval nebyl nastaven. Pokud by se stalo, že se dodávky pro druhou dávku zpozdí, bude možné ji prodloužit i na více než 21 dnů. To se u očkovacích látek stává.

Nemocnice nemají být odběrová a očkovací centra. Klíčové je, aby očkovat mohli praktici, říká Feltl Číst článek

Přitom se ale objevují spekulace, že to druhé očkování ani není potřeba. Že už to první přináší dostatečnou účinnost, která se druhým očkováním zvýší jen minimálně.

To jsou skutečně spekulace, které musím tvrdě odmítnout. Na takové nesmysly se skutečně přistupovat nedá. Očkovací látka byla hodnocená, schválená a registrovaná ve dvoufázovém schématu…

Čili je to nezbytné?

Je to v tuto chvíli nezbytné, protože nemáme data o tom, že je jedna dávka dostatečně účinná. Pokud by někdo udělal klinické hodnocení s jednou dávkou a prokázal její dostatečnou účinnost, tak se pak může na jednodávkové schéma přejít, to se u některých vakcín stává. Ale v tuto chvíli by to byl skutečně experiment a hazardování. Určitě bych to nedoporučoval.

Zatím se očkují především zdravotníci. Podle jakého klíče? Podle toho, kdo se přihlásí? Má některá skupina zdravotníků přednost?

Určitě má, klíč je poměrně jednoduchý. Lidé, kteří ošetřují covid pozitivní pacienty jdou první. Podobně zdravotníci, při jejichž činnosti vzniká aerosol, nebo musí intubovat tyto pacienty. Potom pracovníci intenzivní péče a také pracovníci na urgentních příjmech. Takže i mezi zdravotníky je ta priorizitace na tomto principu.

Španělsko vytvořilo registr lidí, kteří se odmítnou očkovat proti nemoci covid-19. Jak se na záměr díváte vy? Měl by registr smysl i v Česku?

Přiznám se, že takovému registru moc nerozumím a nemyslím si, že by měl nějaký smysl. Nedává mi smysl to, že na jednu stranu tvrdím, že očkování je zcela dobrovolné, na druhou stranu vytvářím seznam lidí, kteří očkování odmítají.

Španělský registr Ve Španělsku začal registr „neočkovaných“ fungovat v neděli 27. prosince. Španělský ministr zdravotnictví přesto zdůraznil, že očkování není povinné. „Hlavní důvod, proč registr vznikl, je podle ministra zdravotnictví to, že ministerstvo chce mít záruku, že bude vakcína postupně nabídnuta všem obyvatelům Španělska a rezidentům ve Španělsku. Dalším důvodem je podle něj i informovanost o tom, které skupiny vakcínu odmítají. Ministr uvedl, že registr nebude veřejný a bude se důsledně uplatňovat zákon o ochraně dat,“ uvedla Kateřina Ferenčíková, spolupracovnice Českého rozhlasu, která žije v Baskicku.

Měli bychom spíš vytvářet seznam lidí, kteří očkování podstoupili, abychom měli přehled o tom, kolik lidí z rizikových skupin se nechalo očkovat. Trošku se bojím, že „blacklist“ lidí, kteří odmítají očkování, může být zneužitý.

Jak je to s očkováním lidí, kteří jsou už covidem nakažení? Nemůže být pro ně vakcína riziková?

Ukazuje se, že prodělání covid-19 není takzvanou kontraindikací pro další očkování a je to dáno i tím, že se neví, jak dlouho trvá ochrana pro prodělaném očkování…

Promiňte, ale já jsem to myslel jinak. Jestli očkování nemůže být rizikové pro pacienta, který je nakažený, ale při tom očkování ještě nemá příznaky?

Nemyslím si, že by to bylo rizikové. Pokud bude pacient příznakový, tak se to odhalí. Pokud bude bez příznaků, tak se to stává u jiných infekčních onemocnění a není důvod, proč by očkování člověka, který nemá příznaky, a je „jenom“ covid pozitivní, mělo zhoršit ať už průběh nemoci nebo imunitní odpověď na dané očkování. Proto se také nedoporučuje, s výjimkou některých států, provádět testování bezprostředně před očkováním, protože to žádný přínos nepřináší.

Rozumíte těm, kteří řeší dilema, jestli se nechat naočkovat? Jakými argumenty je přesvědčujete?

Samozřejmě jim rozumím. Je to třeba proto, že nemají dostatek informací a možná se nesetkali s nějakým závažným průběhem ve svém okolí. A pořád si myslí, že se jim covid vyhne, nebo u nich bude mít mírný průběh.

Je ale potřeba si uvědomit, že se musíme vrátit k normálnímu životu, a to lze jedině proočkovaností. A pokud se dá více lidí očkovat, tak se nám to podaří. Druhý argument je, že zdravotníci jsou mezi prvními a velice ochotně se nechávají očkovat. Pokud je důvěra mezi pacientem a lékařem, tak by se měl očkovat nejen lékař, ale i jeho pacient. A to by mohla být i motivace.

Proč podobná slova neznějí ve veřejném prostoru v podobě nějaké osvětové kampaně?

Je to samozřejmě chyba, jsme tady velice zpoždění a ta kampaň měla dávno běžet. Nedostatek motivujících a vysvětlujících argumentů je důvod, proč řada lidí váhá. S tou komunikační kampaní by se mělo skutečně začít co nejdříve, protože už v tuto chvíli je pozdě.