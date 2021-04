Jak to bude od pondělka? Chaos panuje kolem amatérského sportu a oslav v restauracích

Od pondělí se může sejít dvacet lidí venku a deset uvnitř. Nové opatření ale vyvolává chaos a odlišné výklady. Podle ministerstva zdravotnictví totiž bude třeba možné pořádat v restauracích uzavřené oslavy. „Počet hostů a personálu ale nesmí překročit deset,“ sdělila Barbora Peterová, mluvčí resortu. Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací si to ale nemyslí. Podobný zmatek panuje i kolem sportu. Epidemiologové s rozvolněním nesouhlasí. Praha 12:24 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít rousky_1_210406-065810_mda.jpg | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Restauratéři museli svá zařízení uzavřít loni v polovině prosince, řada z nich od té doby funguje na bázi výdejních okének. Pondělní rozvolnění vládních opatření, které mimo jiné umožňuje setkávání deseti lidí uvnitř a dvaceti venku, ovšem přinesou zásadní změnu - s kamarády si například budete moci zajít na pár piv nebo můžete svým dětem uspořádat oslavu, když se domluvíte s provozovatelem restaurace.

Ministerstvo zdravotnictví totiž setkávání v „uzavřené společnosti“ považuje za povolené.

„Opatření nasvědčuje tomu, že by bylo možné pořádat oslavy nebo taneční akce v restauracích, když bude ‚uzavřená společnost‘ a počet hostů a personálu nepřekročí deset. Nesmí však docházet k činnosti provozu stravovacího podniku a nesmí být přístupný jiné veřejnosti,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka ovšem z vládního nařízení plyne, že restaurační zařízení musí zůstat zavřená.

„Povolení na deset lidí ve stavbách se určitě netýká restaurací. V každém případě netuším, kde budou lidé oslavy nebo spolkové a taneční akce pořádat,“ podivuje se Stárek.

Nejistota kolem sportu

Podobná situace panuje okolo amatérského sportu. Bude od pondělka povolený? Například Česká unie sportu si rozhodnutí dnes už bývalého ministra Jana Blatného (za ANO) vykládá jako pokyn k rozvolňování a k návratu na sportoviště.

„Je to naprosto unikátní chaos, který probíhá. Dle našeho výkladového stanoviska bude od pondělka možné sportovat v režimu 20 lidí na venkovních sportovištích a 10 ve vnitřních sportovištích,“ vysvětluje mluvčí unie sportu Jiří Uhlíř.

Server iROZHLAS.cz kvůli tomu oslovil i nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Ten sdělil, že už do pondělka žádné zásadní změny nechystá. Jak to bude se sportem, vysvětlil jeho náměstek Radek Policar. Podle něj je výklad jasný – sportovat se může venku, vnitřní sportoviště zůstávají zavřená.

„Výjimku tady mají jen profesionální kluby. Ty mohou normálně fungovat. Stejně tak zázemí sportovišť jsou zavřená. Lidé mohou od pondělí sportovat maximálně ve dvaceti lidech na venkovních sportovištích, nesmí ale použít například šatny nebo sprchy,“ vysvětluje ministrův náměstek Policar.

‚Teď to povolit nemůžeme‘

Členové odborné mezioborové skupiny v čele s epidemiologem Petrem Smejkalem však upozorňují, že vládě doporučili jen otevření škol s rotační výukou. Nic dalšího. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) to ale vzal jako signál k rozvolňování a přidal další změny.

Kromě povoleného setkávání se tak od pondělí otevřou některé obchody, částečně se zpřístupní také zoologické zahrady a farmářské trhy.

„Jsme tím velice znepokojeni. Je to přesně to, co jsme nechtěli. Bohužel do toho spadá konec nouzového stavu. Pohyb mezi okresy a zákaz nočního vycházení nejsou největší katastrofy, ale největší problém je shromažďování,“ okomentovala úterní rozhodnutí vlády viroložka Ruth Tachezy z iniciativy Sníh a Mezioborové skupiny pro epidemiologické situace.

V podobném duchu mluví i epidemiolog Smejkal. Podle něj by bylo největším problémem sportování uvnitř. „Představte si deset sportovců bez roušek a respirátorů. I ten nejlepší sportovec se zadýchá a to je velmi riziková záležitost. Teď to povolit nemůžeme. Pokud to umožní zákon nebo konec nouzového stavu, tak se to musí jiným právním postupem opět neumožnit,“ podotkl se v pátečním rozhovoru pro Radiožurnál.

A v kritice pondělního rozvolňování pokračoval: „Sice na mě budou nadávat všichni fotbalisté, kteří hrají uvnitř, ale snad všichni chápeme, že budeme těžko vysvětlovat matkám, že nemohou vodit děti do školky, které jsou malým rizikem, zatímco někdo může hrát uvnitř fotbal. To nejde.“

Podle dalšího z členů skupiny Jana Kulveita se o podobě opatření dozvěděli odborníci až z tiskové konference. „Dopředu jsme byli požádáni hlavně o názor na zoologické zahrady. Povolit od pondělí setkávání 10 lidí uvnitř je nesmysl a má to velmi pravděpodobně větší dopad, než částečné otevření škol. Nechápu, proč by měly mít soukromé večírky, oslavy a podobné akce větší prioritu, než školy, drobní živnostníci a služby,“ napsal Kulveit na Twitter.

Kontrola policie

Dodržování opatření budou nadále kontrolovat policisté. Podle mluvčího Ondřeje Moravčíka především prostřednictvím namátkových kontrol.

„Víme, jaká opatření platí, a jak je řešit. Namátkové kontroly byly od samého začátku a bude se v nich pokračovat,“ sdělil mluvčí policejního prezidia serveru iROZHLAS.cz.

K žádné zásadní změně přístupu podle něj nedojde. „Nebude to tak, že bychom změnili systém práce. Policisté se teď přemístí z kontrol okresů a budou se víc věnovat kontrolám uvnitř obcí,“ dodal.