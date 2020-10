Výjimky z nových opatření: otevřené zůstanou zverimexy, banky nebo zahrádkářské potřeby

Od čtvrtečního rána se kvůli boji proti koronaviru uzavře většina obchodů a služeb. Výjimku od vlády dostaly potraviny, drogerie, ale i třeba zverimexy či zahrádkářské potřeby. „Bude svátek zesnulých. Lidé by měli mít možnost si tyto základní věci pořídit,“ zdůvodnil během tiskového brífinku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Jakých dalších oblastí se zpřísněná vládní opatření netýkají? Přinášíme jejich přehled. Praha 20:00 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavřené obchody, bary, kavárny. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výjimku ze zákazu mají prodejny základního sortimentu. „Hobbymarkety nejsou otevřené. V nákupních centrech by měly mít otevřené jen potraviny, lékárny, veterinární ordinace a obchody s krmivem pro zvířata,“ přiblížil omezení obchodů ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Kromě toho ale dostaly výjimku i další typy prodejen. Jejich seznam je širší než na jaře. Podrobnosti si můžete přečíst níže.

Zahradnictví

Zůstávají otevřená a byla mezi prvními i při rozvolňování během jarní vlny. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zdůvodnil nutnost nechat prodejny zahrádkářských potřeb otevřené tím, že se blíží Dušičky.

„Lidé měli mít možnost si tyto základní věci pořídit,“ vysvětlil na středeční tiskové konferenci po jednání vlády.

Na rozdíl od jara vláda zavřela hobbymarkety. Ty se přitom na začátku dubna otevřely jako jedny z prvních. Prymula, jenž byl tehdy náměstkem ministra zdravotnictví, to tehdy vysvětloval tím, že obchody pro kutily měly o Velikonocích zajistit, aby lidé „měli náplň“ a nenavštěvovali rodinné příslušníky.

Pak ale přiznal, že se to příliš nepovedlo. „Nakupení (lidí v hobbymarketech) bylo poměrně vysoké,“ uvedl v dubnu.

Hurá do hobbymarketů, než se od zítřka zavřou. Takhle to teď vypavá v OBI na pražském Proseku. Lidé podle jednoho z prodavačů vyrazili na nákupy. #koronavirus pic.twitter.com/ypLU0JUT49 — Anna Kottová (@kottovaa) October 21, 2020

Květinářství

Zatímco například hračkářství se musí kvůli koronavirové krizi pro veřejnost zavřít, prodejny květin mohou podle nových opatření zůstat otevřeny bez ohledu na velikost.

Podobná situace byla už na jaře, tehdy výjimku vyjednal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Tím, že necháváme provoz pohřební služby, jsme nakonec rozhodli i o květinách,“ bránil rozhodnutí vlády letos v březnu.

Ačkoli květiny lze koupit i v obchodech s potravinami, upozornil, že jde také o psychickou podporu pozůstalým. „Chtěli jsme jim umožnit koupit kvalitní květiny v místě pohřbu,“ doplnil. A stejné důvody zřejmě kabinet vedly k vyčlenění květinářství z aktuálních restrikcí i nyní.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/qdoPUslZAh — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

Loni přitom fond Hartenberg, který spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), získal většinový podíl v síti květinářství Flamengo. Havlíček však už dříve odmítl, že by to souviselo s premiérovým někdejším podnikáním. Část opozice přesto otevřené obchody s květinami kritizovala.

Galanterie

I galanterie, které zůstávají otevřené, měly výjimku už na jaře. Tehdy se před nimi dokonce stály fronty, protože si lidé svépomocí šili roušky.

PŘEHLEDNĚ: Na chalupu jen ve dvou nebo s rodinou. Podívejte se, jaká opatření nařídila vláda Číst článek

„Prodali jsme za jediný den skoro všechnu bavlnu, kterou jsme měli. Jindy toho tolik prodáme tak za měsíc,“ popsala v březnu pro Hospodářské noviny například majitelka kolínské prodejny látek Eva Skalová.

Další výjimky

V provozu nadále zůstanou také autoservisy, poskytovatelé odtahů, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, pokladní prodejny jízdenek nebo pohřební služby.

Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky. To nicméně vadí Asociaci nákupních center, jak uvedl předseda výboru Jan Kubíček. Obchodní domy by podle něj dokázaly zajistit vysokou míru bezpečnosti i v případě, že by zůstaly otevřené všechny obchody.

„Veškerá opatření, která jsme již od jara postupně zavedli pro zvýšení bezpečnosti nakupujících i personálu, budeme i nadále plnit a jejich dodržování hlídat,“ uvedl Kubíček.

Vláda omezí pohyb lidí, zavře většinu obchodů. ‚Omlouvám se, že to znepříjemní život,‘ řekl Babiš Číst článek

Nařízení se nevztahuje také na banky, které budou fungovat ve stejném režimu jako na jaře. „Je tam výjimka na činnosti, které nejsou podle živnostenského zákona. Banky by měly zůstat otevřené," uvedl ministr Prymula.

Vláda omezila i poskytování ubytovacích služeb. Výjimku tvoří mimo jiné lidé, kteří dokončí ubytování zahájené před účinností středečního rozhodnutí vlády. To se týká třeba služebních cest, ubytování pro lidi jimž byla nařízena pracovní povinnost nebo cizinců s pracovním povolením. Ubytovat se mohou také osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.



Práce a rodina

Výjimky má také aktuální vládní omezení týkající se pohybu, které má za cíl omezit kontakt s jinými lidmi na minimum. Zákaz se tak netýká cest do práce či těch nezbytných za rodinou.

Výjimka platí i pro zajištění životních potřeb, dobrovolnickou výpomoc, poskytování zdravotní, sociální nebo duchovní péče, vyřízení neodkladné úřední záležitosti, účast na svatbách či pohřbech nebo vycestování z Česka.

„Pokud nebudeme v kontaktu, nepotřebujeme roušky ani jiné mechanismy, protože k nákaze nedochází,“ vysvětlil to ve středu ministr Prymula.

Povolen je také pobyt v parcích nebo na chatách a chalupách, ovšem nanejvýš ve dvou lidech, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Ministerstvo pak podle Prymuly pobyt na čerstvém vzduchu doporučuje.

Pohyb na čerstvém vzduchu se doporučuje. pic.twitter.com/Bt24uomR3G — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

Přehled