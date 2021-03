V nemocnicích chybí 1600 zdravotníků. Ústecký kraj povolal čtyři lékaře, jinde nabírají dobrovolníky

Zhruba 720 sester, 311 lékařů a 600 dalších zdravotníků. Tolik pracovníků aktuálně chybí v tuzemských nemocnicích kvůli epidemii koronaviru. Ústecký kraj už vydal první pracovní příkazy, ostatní kraje zatím práci lékařům a sestrám nenařizují, ačkoliv jim to vláda umožnila. „V této věci si zakládáme na dobrovolnosti, vzájemné vstřícnosti a na domluvě,“ zní třeba z Moravskoslezského kraje, kde do nemocnic shání přes 120 zdravotníků. Praha 5:00 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská mutace se potvrdila i mezi personálem | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Hejtmani a pražský primátor můžou povolat od 4. března na pomoc s náporem pacientů s onemocněním covid-19 i ambulantní lékaře a další zdravotníky ze soukromých zdravotnických zařízení.

Server iROZHLAS.cz oslovil všechny kraje s dotazem, zda již tuto možnost využily a službu ve vytížených nemocnicích některým zdravotníkům nařídily. V přehledu přinášíme také počty lékařů, sester a dalších zdravotníků, kteří v tuzemských nemocnicích aktuálně chybí.

Praha

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) má hlavní požadavky z nemocnic na celkem 50 lékařů a 50 zdravotních sester.

„Nyní dostáváme kontakty na specialisty a vytvoříme živou tabulku. Preferujeme dobrovolnost, jako to bylo v případě studentů. V případě, že bychom museli někoho nutit, tak mám obavu, že by to ani nemuselo fungovat,“ uvedl na tiskové konferenci v pondělí.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji vyčerpalo své kapacity už jedenáct nemocnic. Ty v Mladé Boleslavi a v Benešově musely minulý týden kvůli naplněným kapacitám jako první ze středočeských nemocnic vyhlásit stav hromadného postižení. Postupně je následovalo dalších sedm zdravotnických zařízení. Tuto středu pak ohlásily nemocnice ve Slaném a v Neratovicích, že už také nejsou schopny poskytovat standardní péči.

Zařízení se ale kromě toho potýkají právě s nedostatkem lékařů a sester. Kraj přesto nepřistoupil k nařízení služby ambulantním zdravotníkům, které jim umožnila minulý čtvrtek vláda.

„K povolání lékařů jsme zatím nepřistoupili, snažíme se se specialisty a ostatními dobrovolníky dohodnout,“ řekl pro iROZHLAS.cz středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Kraji se tímto způsobem podařilo získat pro mladoboleslavskou oblastní nemocnici pět lékařů a dvě zdravotní sestry. Do oblastní nemocnice v Benešově pak nastoupili tři lékaři. „Jde o lékaře, kteří slouží pohotovostní služby na ARO a dojíždí z Písku a Tábora. Dále sem nastoupilo 38 studentek 3. a 4. ročníků Střední zdravotnické školy,“ upřesnila mluvčí kraje Helena Frintová.

I tak aktuálně středočeská zdravotnická zařízení potřebují podle radního Pavlíka 30 až 35 lékařů a 85 zdravotních sester.

Jihočeský kraj

75 zdravotníků shání do svých nemocnic aktuálně Jihočeský kraj. „Personální potřeby jsou a budou s odkazem na reprofilizaci lůžek a navyšování hospitalizovaných pacientů. O pracovním příkazu pro ambulantní zdravotníky zatím neuvažujeme,“ uvedla mluvčí kraje Hana Brožková.

I tady zatím doufají, že k přikazování práce v nemocnicích nebudou muset přistoupit. Pro personální výpomoc by přitom chtěli využít spíše studenty zdravotnických oborů.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji aktuálně schází 22 lékařů a 118 nelékařských pracovníků. „Vytvořili jsme pro tyto ambulantní lékaře a jejich zaměstnance webovou databázi, kam se mohou dobrovolně hlásit. A hlásí se nám. Mohou si tam dokonce primárně vybrat, které zařízení v kraji by jim vyhovovalo. Nemocnice pak od nás tato data dostanou a spolupráce už jde napřímo mezi nimi,“ vysvětila pro iROZHLAS.cz mluvčí kraje Eva Mertlová.

I tady nejdříve oslovili ambulantní specialisty dopisem s prosbou o spolupráci. Už v pondělí měli podle Metrové nahlášených 82 lékařů a sester. Kolik jich ale do nemocnic nastoupilo, kraj neví. „Přes nás už tato čísla nejdou. Předpokládáme, že domluva mezi stranami už je, pokud potřebují. Ti lidé se hlásili okamžitě druhý den po oslovení,“ dodala.

Karlovarský kraj

Stejně jako v Benešově nebo Mladé Boleslavi vyčerpaly v minulém týdnu své kapacity – jak lůžkové, tak personální – i nemocnice v Karlovarském kraji.

„Podle informací z nemocnic aktuálně v našich čtyřech nemocnicích v Karlových Varech, Ostrově, Sokolově a v Chebu chybí celkem 80 sester a 35 lékařů,“ prohlásila mluvčí kraje Jana Pavlíková.

I karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) se rozhodl nejdříve oslovit ambulantní zdravotníky, kteří jsou do nemocnic ochotni nastoupit dobrovolně. Podařilo se tak sehnat osm zdravotních sester a dva lékaře do nemocnice v Chebu a čtyři zdravotní sestry a dva lékaře do nemocnice v Karlových Varech. Dalším třem lékařům, kteří už v nemocnici částečně pracují, byl navýšen úvazek.

„Aktuálně je rozhodováno o vhodném umístění dobrovolníků v rámci nemocnice,“ dodala mluvčí Pavlíková. Nikdo z těch, kteří se nabídli dobrovolně, ale nenastoupí do nemocnice v Sokolově a v Ostrově.

Petr Kulhánek

Petr Kulhánek

@kulhanek_p Z ambulantních pracovišť v kraji jsme dostali seznam 700 zdravotníků, kteří by mohli pomoci v nemocnicích. 134 z nich je ochotno nastoupit dobrovolně. Potřebujeme 80 sester a 35 lékařů pro 5 nemocnic. Doufám, že se to podaří i bez nařízení pracovní povinnosti🙏

Ústecký kraj

Ústecký kraj jako jediný službu v nemocnicích už nařídil a ve středu ráno vydal čtyři pracovní příkazy pro lékaře do nemocnice v Děčíně. „Tam je situace s lékaři v rámci Krajské zdravotní opravdu kritická, proto jsme požádali o vydání pracovních příkazů právě do tohoto zařízení,“ vysvětlila pro Denik.cz mluvčí nemocnice Jana Mrákotová. I tady ale vydání příkazu předcházela dohoda, a zdravotníci tak vlastně nastoupili dobrovolně.

V nemocnicích v celém kraji přitom podle deníku aktuálně chybí téměř 50 lékařů a více než 170 sester nebo pečovatelů. Pomoci by ve zdravotnických zařízeních mohli také studenti regionálních zdravotních škol nebo fakulty zdravotních studií ústecké univerzity.

Liberecký kraj

V nemocnicích v Libereckém kraji zatím nechybí lékaři, ale uvítali by zde pomoc zhruba 27 sester. Hejtmanství proto zatím oslovilo asi 125 sester od 215 poskytovatelů zdravotních služeb.

„Celkem 30 sester vyjádřilo ochotu jít pomoci do zvolené nemocnice. Třináct do Krajské nemocnice Liberec, sedm do České Lípy, sedm do Jablonce nad Nisou a tři do jilemnické nemocnice,“ popsal mluvčí kraje Filip Trdla.

Sestry ale zatím fyzicky do nemocnic nenastoupily a ani hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) nikomu žádný pracovní příkaz nedal.

Královéhradecký kraj

Dalších 180 zdravotníků aktuálně chybí v Královéhradeckém kraji. „Je to méně než předchozí týdny,“ sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann s tím, že v tuto chvíli nepočítá s nařízením pracovní povinnosti medikům ani ambulantním specialistům a sestrám.

„Již máme několik dobrovolníků mezi studenty, kteří vypomůžou v nemocnicích. Obdobně to je s ambulantními specialisty a zdravotními sestrami, se kterými jednáme o případné výpomoci,“ dodal.

Pardubický kraj

Situace byla minulý týden vážná i v Pardubickém kraji. Právě tam kvůli vyčerpaným kapacitám nemocnic hejtman minulé úterý vyhlásil stav hromadného postižení osob. Jak jsou na tom zdravotnická zařízení s personálem, mluvčí kraje Dominik Barták neuvedl. A nevyjádřil se zatím ani k tomu, zda se bude někomu služba v nemocnici nařizovat.

„V pondělí proběhlo videokonferenční jednání se zástupci jednotlivých profesních sdružení, na základě kterého probíhá upřesňování,“ sdělil pouze.

Už minulý týden hejtman kraje Martin Netolický (ČSSD) v tiskové zprávě uvedl, že kraj oslavuje ambulantní specialisty, protože chce jít cestou vzájemné dohody.

„Pokud se domluvíme, tak jim následně uložíme pracovní povinnost, aby měli nárok na náhradu za uzavřenou ambulanci ze zdravotního pojištění. Během čtvrtka mají naše nemocnice sdělit počty v jednotlivých profesích, které jsou potřebné, abychom mohli zajistit péči v nejširším slova smyslu,“ stojí ve zprávě z minulého čtvrtka.

Kraj Vysočina

V pěti nemocnicích na Vysočině je nyní podle kraje asi stovka zaměstnanců covid pozitivních nebo v karanténě. Ani tady k povolávání lékařů a sester nedošlo, personál zatím nechybí tolik jako jinde.

„Nemocnice na Vysočině zatím fungují v rámci využívání vlastních kapacit, což je pro ně ve všech ohledech nejkomfortnější. Nemůžeme však vyloučit, že v budoucnu budeme výpomoc potřebovat,“ popsala situaci mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji zvolili odlišný přístup, ambulantní zdravotníci by měli zamířit do očkovacích center. „Kraj bude usilovat o to, aby se ambulantní specialisté zapojovali do činnosti očkovacích center a nemocniční personál se z těchto center přesunul do nemocnic k péči o hospitalizované pacienty,“ přiblížil mluvčí kraje Michal Cagala.

Ani na jihu Moravy nechtějí služby zdravotníkům nařizovat a kraj jde spíše formou kompromisu, díky němuž by první lékaři či sestry mohli nastoupit už 15. března. Podle Cagaly má kraj ze strany nemocnic orientační požadavek na 60 lékařů a 140 sester.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji se zatím počty těch, kteří by mohli dobrovolně pomoci v nemocnicích, zjišťují. Jasno by mělo být do konce týdne. Kolik lidí by ale nyní zdravotnická zařízení potřebovala, kraj neví. „Zatím nás kvůli případným chybějícím pracovníkům žádná z nemocnic nekontaktovala,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí kraje Eva Knajblová.

Například ve Fakultní nemocnici v Olomouci aktuálně kvůli onemocnění koronavirem chybí 50 zdravotníků denně. Povolávat se ale s největší pravděpodobností nebude ani zde. „Předpokládáme, že vystačíme s výpomocí studentů a dalších externích osob v rámci dobrovolnosti a uzavření dohod o pracovní činnosti a nebude třeba sahat k institutu pracovní povinnosti,“ podotkl mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Připomíná ale také situaci loni na podzim, kdy pandemie koronaviru propukla podruhé. Tehdy se musela nemocnice ve špičkách vyrovnat s až dvěma stovkami chybějících pracovníků. „Současná situace je podstatně příznivější,“ dodává.

Zlínský kraj

Nemocnice ve Zlínském kraji jsou nyní zaplněny především pacienty s britskou mutací nemoci covid-19, která je považována za nebezpečnější. I tady je co se týče kapacity volných lůžek situace kritická. Podle mluvčí kraje Soni Ličkové v nemocnicích navíc momentálně chybí 77 zdravotníků, kteří koronavirem také onemocněli.

I tady se ale z řad zdravotnického personálu přihlásilo přibližně 120 dobrovolníků. „Z řad studentů se hlásí z Obchodní akademie a oslovena byla také Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně. Aktuálně se počítá s jejich zapojením začátkem dubna,“ dodala Ličková.

Moravskoslezský kraj

Ačkoliv Moravskoslezský kraj nepatří co do počtu nakažených onemocněním covid-19 k nejhorším, i tam nemocnice potřebují aktuálně 64 lékařů a 164 zdravotních sester. Podobně jako ve Středočeském kraji, ani tady službu vedení kraje nikomu nenařizuje.

„V této věci si zakládáme na dobrovolnosti, vzájemné vstřícnosti a na domluvě. Zatím svou pomoc nabídlo 376 lékařů a 433 nelékařských zdravotních pracovníků,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová s tím, že dobrovolníky kraj propojil s jednotlivými nemocnicemi.

Ivo Vondrak

Ivo Vondrak

@ivondrak Dnes jsme rozeslali do našich nemocnic seznam čítající téměř jeden tisíc dobrovolníků, lékařů a jejich zdravotních sester, kteří nám vypomohou v této svízelné době. Nemusíme nic přikazovat, dobrá vůle je víc. Všem tímto za jejich přístup děkuji. 👍👏