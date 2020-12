Pátý stupeň PES neomezuje počet lidí v domácnostech, zní z ministerstva. Nabádá ale k omezení kontaktů

Plánovaný novoroční oběd premiéra Andreje Babiše (ANO), prezidenta Miloše Zemana a jejich rodin rozvířil debatu o tom, zda je v době přísných protiepidemických povoleno setkávání s přáteli či rodinou. Podle ministra Jana Blatného (za ANO) se opatření vztahuje na veřejně přístupná místa, nikoliv na domácnosti, a tak se například během silvestrovských oslav můžou sejít dvě rodiny. Zároveň ale vyzval veřejnost, aby kontakty omezila na minimum. Praha 11:47 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Usnesení vlády upravuje počet osob na veřejných místech a explicitně neupravuje počty osob uvnitř domovů,“ řekl ministr Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přísná opatření proti šíření koronaviru platí v Česku od neděle 27. prosince, kdy se republika přesunula do nejvyššího stupně protiepidemického systému (PES).

Až dosud lidé počítali s tím, že se mohou sejít maximálně dva lidé z různých domácností. V pondělí ministerstvo upřesnilo, že setkávání „u někoho doma“ není zapovězeno.

„Usnesení vlády upravuje počet osob na veřejných místech a explicitně neupravuje počty osob uvnitř domovů,“ řekl ministr Blatný v pondělí večer.

Reagoval tak na zamýšlený novoroční oběd prezidenta, premiéra a jejich rodin, což vyvolalo ostrou kritiku. Oběda se nakonec zúčastní jen politici. „S rodinami se potkáme až v lepších časech,“ přiblížil premiér Babiš.

V souladu s opatřeními

Že je možné trávit čas například u přátel doma, serveru iROZHLAS.cz v pondělí potvrdila i mluvčí ministerstva Barbora Peterová, podle níž je návštěva v domácnosti „zcela v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními“.

Pro Prima CNN pak celou věc ještě upřesnila: „Aktuálně platná opatření počet členů v domácnosti neomezují. Cizí lidé, například při pořádání párty v bytě, jsou ale samozřejmě něco jiného. Platí omezený zákaz vycházení, což mimo jiné znamená, že se můžou navštěvovat rodiny a osoby blízké,“ uvedla mluvčí.

Také ministr Blatný upozorňuje, že vláda setkávání nedoporučuje. „Usnesení vlády také říká, že by lidé měli omezit sociální kontakt na minimum, a je jistě na odpovědnosti každého z nás, abychom to dodrželi co nejpřísněji,“ řekl.

V rámci 5. stupně indexu PES musí mít zavřeno většina obchodů a všechny provozovny služeb, o dvě hodiny se prodlužil zákaz nočního vycházení. Oproti předchozímu stupni vláda omezila výjimky.