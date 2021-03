Za babičku, bratrance či souseda. Lidé u křížů na ‚Staromáku‘ zapalují svíčky a píší jména křídou

Středeční poledne. Na pražském Staroměstském náměstí slunce svítí na 25 tisíc křížů. Některé už napůl smyl předchozí déšť, všechny ale mají připomínat připomínat oběti, které si nemoc covid-19 vyžádala od loňského 22. března. Lidé přicházejí s květinami, svíčkami nebo křídami. „Celá ta akce je úžasná, kroky vlády jsou ale šílené,“ říká Helena Kovaříková. Květiny přišla položit za svého bratrance z Karlových Varů, který podlehl koronaviru. Reportáž Praha 6:10 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé na Staroměstském náměstí píší křídou jména příbuzných či přátel, o které přišli | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí uplynul rok od chvíle, kdy v Česku zemřel první člověk na koronavirus. Jako připomínka obětí se na Staroměstském náměstí v Praze objevilo 25 tisíc křížů. Od té doby slouží prostor pod Mariánským sloupem jako neformální pietní místo.

Lidé přicházejí zavzpomínat na své blízké. Jako paní Helena Kovaříková. Pod Mariánský sloup pokládá květinu za svého bratrance z Karlových Varů, který na koronavirus nedávno zemřel. Vytvořenou scénu si pak z několika různých úhlů fotí. „Pošlu to druhému bratranci,“ vysvětluje.

Helena Kovaříková pokládá květinu za bratrance | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Celá ta akce je úžasná. Kroky vlády jsou ale šílené. Jsme generace, která nevěří Rusku, takže je pro nás složité mít důvěru ve vakcínu Sputnik V. Vůbec nechápu, že ta diskuse probíhá,“ komentuje Kovaříková debaty o tom, zda by Česko mohlo očkovat vakcínou z Ruska, aniž by ji schválila Evropská léková agentura.

‚Za pana Jílka‘

Za přítele své babičky pak přišla položit květinu slečna Marie. Dorazily s kamarádkou a shodují se na tom, že postoj Čechů k epidemii je laxní a řada spoluobčanů bere opatření na lehkou váhu. „Snad celá tahle akce pomůže lidem uvědomit si, jak je ta situace strašná,“ doufají.

Ne všichni ovšem vzpomínají na rodinné příslušníky. Za pana Jílka z Jižního města zapaluje svíčku jeho sousedka, která žila desítky let ve stejném domě. „Byli spolu s manželkou 51 let. Ta se z jeho smrti nemůže vzpamatovat. Teď jsou to dva týdny, co zemřel,“ vysvětluje.

Svíčka za pana Jílka z Jižního města | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní Jílková se podle ní snaží se ztrátou srovnat, proto zatím bydlí u dcer. „Snaží se z toho dostat. Nebylo mu nic, udělalo se mu špatně a přestal dýchat. Tak ho odvezli a do týdne umřel. Vůbec mu nepomohly přístroje. Dcery pak zabalili do těch obleků a pozvali je, aby se s ním přišly rozloučit. Tak ho držely za ruce, dokud nebyl konec,“ přibližuje osud pana Jílka sousedka.

Beze slov

Další už se ale rozpovídat nedokážou, protože se na delší komentáře jednoduše nezmůžou. Jako například žena ve fialových legínách. „Přišla jsem položit květinu za tátu, který zemřel na covid,“ říká smutně a pomalu odchází směrem ke kavárně Starbucks.

Za pochodu nicméně ještě odpoví na dotaz, jak se na celou akci dívá. „Přijde mi fajn, že ty lidi někdo připomene. Ale vlastně nevím, jestli je tohle správné místo. Jsem ráda, že někdo udělal alespoň tohle. Pozornosti to má asi dost, ale nevím, jestli…“ nechává větu nedokončenou.

„Přišla jsem položit květinu za tátu.“ | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pláč nedokáže zadržet ani zhruba dvacetiletá slečna, která si jako podporu přivedla kamarádku. Společně položily puget „pro babičku“ přímo pod sloup věnovaný panně Marii.

Neschopná slov byla také starší paní v černém kabátu a bílých kalhotách. Podobně jako pár dalších lidí napsala na zem křídou jméno osoby, kterou ztratila - Mirek, 1.1. 2020. „A co byste se chtěli ptát?“ rozpláče se a odchází.

Nejkrásnější město

Kříže na Staroměstském náměstí mají ovšem silnou symboliku i pro lidi, jimž koronavirus nikoho blízkého nevzal. Přijdou zkrátka zavzpomínat jen tak a minutou ticha poctít oběti, nebo zapálit svíčku za někoho, kdo s nemocí stále bojuje.

Jen tak se na Staroměstské náměstí vydal například starší pár. Manžel s manželkou chvíli postávají mezi nastříkanými kříži, chytrými telefony si prostředí fotí a nakonec zapálí svíčku a položí ji na zem.

„Praha je nejkrásnější město na světě,“ shodují se manželé | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to pěkné. Ještě tady na Staroměstském náměstí. Procestovali jsme 80 zemí a Praha je nejkrásnější město na světě,“ shodují se.

A kritizují, že s takovým projektem přišel spolek Milion chvilek místo představitelů státu. „Měl s tím přijít někdo z vlády nebo z jiných kruhů. Ne, že to tady někdo stříká po večerech.“

Z nejhoršího venku

Za všechny oběti přichází zapálit svíčku také mladá rodina se zhruba čtyřletým dítětem, které poskakuje mezi květinami a kříži. Pán nejdřív hledá, o jakou jinou svíčku by tu svou zapálil. Poštěstí se mu zrovna ve chvíli, kdy nabízíme zapalovač.

„Je to za všechny. Celé je to taková hezká pietní záležitost,“ vysvětluje.

To paní s přišpendleným smajlíkem na rameni a plastovým srdíčkem na zádech přišla k pietnímu místu, aby své rodině třeba přinesla štěstí. Má totiž příbuzné v Holešově na Moravě a s koronavirem se léčí maminka jejího zetě a babička.

Také paní se smajlíkem na rameni přišla zapálit svíčku. Doufá, že přinese štěstí jejím příbuzným na Moravě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Maminka mého zetě je na tom velice špatně. Jeho dvaadevadesátiletá babička je ale už z nejhoršího venku,“ vypráví s nadějí v hlase.

Sama se podle svých slov snaží dodržovat opatření, co nejvíc to jde. „Nevyhledávám bandy, protože mám pět vnuček a vnuka a chtěla bych tu ještě nějaký ten rok vydržet. Tak se mějte hezky a opatrujte se,“ uzavírá rozhovor.