Negativní test není zážitkový poukaz. Osm otázek a odpovědí, jak se vyznat v testech a jejich výsledcích

Statisíce podobných výjevů - testování na Covid-19. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Česku se teď testuje nejintenzivněji za posledních dvanáct měsíců. Statistiky ministerstva zdravotnictví evidují za druhý březnový týden zhruba dvakrát víc provedených testů než v prvním lednovém týdnu a třikrát víc než na přelomu října a listopadu, tedy na předchozích dvou vrcholech pandemie. Čísla poskočila se startem povinného testování zaměstnanců a je pravděpodobné, že počty testů dál porostou. K tomu lékárny hlásí rekordní zájem o volně prodejné domácí testovací sady.

Jak se ve stále širší nabídce možností bezplatného i placeného testování vyznat a jak s výsledky zacházet?

Na co stát vyžaduje jaký test?

Pokud fyzicky docházíte pracovat do firmy s 50 nebo více zaměstnanci, v posledních 90 dnech jste neprodělali covid ani nejste déle než 14 dnů naočkovaní druhou dávkou vakcíny, váš zaměstnavatel vám musí každých 7 dnů zařídit antigenní nebo PCR test. (Nejen zaměstnancům, ale i OSVČ pracujícím v prostorách firmy „na fakturu“.)

Při návštěvách v sociálních zařízeních je nutné předložit potvrzení o negativním PCR testu, a to nanejvýš 48 hodin staré. V některých zařízeních lze toto potvrzení nahradit podstoupením antigenního testu přímo na místě. Bez testu mohou za blízkými ti, kteří doloží prodělání nemoci v posledních třech měsících.

Pravidla pro cestování se liší země od země a průběžně mění. Aktuální informace o testech vyžadovaných pro konkrétní cesty českou i zahraniční stranou poskytuje Rozcestník ministerstva zahraničních věcí.

Kde se můžu na test objednat a jak dlouho budu čekat?

Ministerstvo zdravotnictví spravuje mapu odběrových míst PCR testů i antigenních testů, ze které se lze prokliknout na objednávací formuláře jednotlivých služeb. Některá místa v současnosti nabízejí volný termín až za deset dní, jiná ještě týž den. Obecně platí, že rychleji než „na pojišťovnu“ se k PCR i antigennímu testu dostanete jako samoplátci. Zvlášť ve velkých městech ale stojí za to se po volných termínech chvíli poohlédnout. Pozor: zelená tečka na mapě neznamená volno a červená obsazeno, jak by se dalo čekat, označuje typ odběrového místa.

Plošné testování koronaviru v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký test mám zvolit, pokud se chci preventivně otestovat z vlastního zájmu?

Pokud vám jde o co největší klid například při neodkladné péči o rizikové příbuzné, nejspolehlivější odpověď vám dá čerstvý PCR test. Druhý v pořadí je antigenní test provedený odborníkem, třetí v pořadí domácí test – také u těch samozřejmě platí, že jejich vypovídací hodnota klesá s každou hodinou od odebrání vzorku a několik dnů starý negativní výsledek je irelevantní.

Vždy je dobré řídit se následujícím pravidlem: nepovažujte negativní výsledek za povolenku k něčemu, co byste bez něj neudělali, ale pokud už potřebujete podniknout něco, při čem můžete ohrozit ostatní, otestováním můžete snížit riziko přinejmenším na polovinu. Zároveň byste měli test před setkáním vyžadovat po člověku, který může ohrozit vás.

Jak je možné, že testy nejsou stoprocentní a že se jejich spolehlivost liší?

Ačkoliv z „uživatelského“ pohledu není mezi PCR a antigenními testy viditelný rozdíl, oba dojdou k výsledku rozdílnými metodami. Mají svoje výhody i nevýhody.

Při PCR testech se v laboratorním přístroji namnoží v několika desítkách cyklů genetický materiál viru z odebraných vzorků, typicky ze stěru z nosní dutiny. Z toho vyplývá vysoká citlivost, ale také delší čekání na výsledek (typicky vám přijde druhý den) a vyšší cena: jako samoplátce si zaplatíte 1300 až 1500 korun.

Pozitivnímu výsledku by teoreticky neměl uniknou žádný nakažený, protože test umí detekovat i extrémně malou virovou nálož. Taková citlivost je zároveň i nevýhodou: v některých případech PCR testy označí za pozitivní i ty, kteří vylučují jen malé množství viru. Například proto, že nemoc nedávno prodělali, nicméně už nejsou infekční. Státní zdravotní ústav doporučuje výsledky, kdy se pozitivita prokázala až po 39 cyklech, považovat za neprůkazné.

V praxi může ovšem citlivost PCR testů snížit řada okolností, třeba ledabylé provedení stěrů. Virus se také může „ukrýt“ jinde v těle než na nosní sliznici. Vědci proto rozlišují téměř stoprocentní analytickou citlivost od nižší klinické citlivosti. Opatrná studie z počátku pandemie uvádí klinickou citlivost 70 procent a specificitu 95 procent – to by znamenalo, že 30 procent nakažených testům uteče, naopak jeden z dvaceti lidí označených za pozitivní ve skutečnosti pozitivní není.

Výzkumníci také upozorňují, že schopnost testů detekovat nákazu se výrazně liší v různých fázích infekce: v prvním dni po nakažení covidem vcelku pochopitelně žádné infikované neodhalí. S rostoucí náloží pak riziko, že se test zmýlí, klesá: čtvrtý den na 67 procent, v den prvních příznaků 38 procent a osmý den nákazy, kdy se většinou nemoc plně projeví, na 20 procent.

Schéma citlivosti PCR a antigenních testů vůči viru SARS-CoV-2. Graf je schematický, neukazuje přesnou virovou nálož, pouze trend. | Zdroj: Schéma převzato ze studie Put to the test: use of rapid testing technologies for covid-19 (https://www.bmj.com/content/372/bmj.n208)

Pokud jste měli v poslední době rizikový kontakt nebo máte klinické příznaky nemoci, praktický lékař vám vypíše žádanku na bezplatný PCR test. Teoreticky neexistuje žádné omezení, jak často vás na něj může poslat. Nárok ztrácíte pouze v případě, že jste v posledních 90 dnech covid prodělali. Pak se stále můžete objednat jako samoplátce.

Antigenní testy, které u nás začaly doplňovat PCR testy v listopadu a od ledna je podle statistik ministerstva zdravotnictví už přečíslují, detekují v odebraném vzorku bílkoviny na povrchu viru. Výsledky můžou být známé v řádu desítek minut a nevyžadují plnohodnotnou laboratoř.

Ve srovnání s PCR testy mají nižší spolehlivost: vláda pojišťovnám nařídila nakupovat testy s analytickou citlivostí alespoň 90 procent a specificitou 97 procent. Teoreticky to znamená, že přes ně projde s negativním výsledkem minimálně desetina nakažených. V praxi je to ještě podstatně víc: jedna ze studií odhadla klinickou citlivost na 56 procent. To by znamenalo, že skoro polovině pozitivních vyjde negativní výsledek.

Citlivost se navíc dále liší podle jednotlivých testovacích sad. Když Státní zdravotní ústav v listopadové studii zjišťoval, s jakou přesností dokáže pět dovážených antigenních testů odhalit infekci, dospěl k citlivosti vůči živému viru od 81 do 98 procent. Tato citlivost a specificita antigenních testů se vyčísluje jako relativní citlivost a senzitivita vůči PCR testům, které ale samy nemusejí být stoprocentní.

Zásadnější roli než u PCR testů hraje u těch antigenních čas. Nejspolehlivější jsou v době nejvyšší virové nálože – tedy přibližně pátý den od nakažení, což obvykle bývá čas nástupu prvních příznaků.

Na antigenní testy placené pojišťovnou máte nárok každé tři dny. Objednáte se na ně sami bez žádanky od lékaře, testovat se můžete nechat zcela preventivně. Ale opět jen za podmínky, že jste v posledních třech měsících covid neprodělali. Jinak zaplatíte mezi 300 a 500 korunami.

S nově zavedenou povinností firem testovat své zaměstnance přibývá volně prodejných antigenních testů s deklarovanou analytickou citlivostí mezi 90 a 97 procenty a téměř stoprocentní specificitou. Kromě testů na výtěr ze sliznic jsou k dispozici také šetrnější testy ze slin. Výrobcem deklarovaná citlivost bývá vysoká: testy iChroma, které využívají Podané ruce, mají mít senzitivitu 90,4 procenta, čínské testy Lepu pro školy 92 procent. Skutečná spolehlivost ovšem může být z mnoha důvodů podstatně nižší.

Odběrové místo, testy na Covid-19, Žluté lázně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dozvím se z pozitivního testu, zda trpím jednou z nových mutací?

Ne, pokud se někdo nerozhodl pro mimořádný postup, například kvůli potvrzenému kontaktu s takzvanou jihoafrickou variantou. V sekvenování mutací viru výrazně zaostáváme, jak ve vysílání Českého rozhlasu uvedl biochemik Jan Konvalinka – zatímco ve Velké Británii takto podrobně zkoumají 70 procent vzorků, u nás bychom se podle Konvalinky rádi dostali alespoň na pět procent.

Co se bude dít, když vyjdu pozitivní z antigenního testování?

Pokud máte zároveň s pozitivním testem i příznaky, hledí se na vás jako na nakažené a jdete do karantény. Pravděpodobně vás bude kontaktovat hygienická stanice, aby zjistila, s kým jste byli v kontaktu a kdo se od vás mohl nakazit.

Pokud příznaky nemáte, testovací místo by vás mělo automaticky poslat na PCR test. Případný negativní test výsledky toho antigenního „přebije“ a hledí se po něm na vás jako na zdravé.

Co mám dělat, když mi doma vyjde pozitivní výsledek na testu zakoupeném přes internet?

Zavolejte svému praktickému lékaři. Ten vás pravděpodobně pošle na pojišťovnou hrazený PCR test. Jelikož jsou kapacity přetížené a termín nemusíte sehnat okamžitě, je třeba do obdržení výsledku testu předpokládat, že jste skutečně nakažení, a zůstat v karanténě.

Když antigenní testy nezachytí tolik infikovaných, k čemu jsou vůbec dobré?

Víc než přímo vás a vaše okolí chrání antigenní test nepřímo celou společnost. Je levný a rychlý, a umožňuje proto odhalit ohniska nákazy, která by jinak zůstala skrytá. Z tohoto úhlu pohledu nevadí, že ze skupiny nakažených například na jednom pracovišti zachytí jen některé – i to hygienikům pomůže napřít síly (a citlivější PCR testy) tam, kde se virus zrovna šíří. A v dlouhodobém důsledku tak ochránit i vás.