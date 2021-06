Česko eviduje další případy nakažlivějších mutací. ‚Klíčové je hlídat příjezdy,‘ říká vedoucí laboratoře

Vědci sekvenovali od začátku roku přibližně 4200 vzorků pozitivních na koronavirus - z toho skoro 800 jen za červen. Eviduje to Státní zdravotní ústav. Národní referenční laboratoř pro chřipku, která vzorky prověřuje, potvrdila už 27 případů nakažlivější varianty delta, známé jako indická. „Pozměněný virus je nebezpečný v tom, že se trochu rychleji šíří,“ říká vedoucí laboratoře Helena Jiřincová. Praha 9:39 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní referenční laboratoř se aktuálně věnuje cílené sekvenaci, nejvíce detekuje případy mutace delta | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Indická mutace přiměla Velkou Británii přistupovat opatrněji v rozvolňování opatření, znepokojuje i Švédsko. V čem je tento pozměněný virus tak nebezpečný?

Pozměněný virus je nebezpečný v tom, že se trochu rychleji šíří, možná více než trochu rychleji. Vykazuje některé mutace, které jsou již ověřeny, že vedou k částečnému úniku před protilátkovou obranou navozenou onemocněním i vakcinací. Vede rozhodně k rezistenci na některé léčebné protilátky.

Jaké varianty viru jsou aktuálně v Česku? Poslechněte si rozhovor se šéfkou Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Helenou Jiřincovou

Jaké další varianty viru jste ve vzorcích zjistili a v jakém množství?

Pokud budu hovořit o variantách zájmu, takzvaných variant of concern, tak kromě britské varianty B117, původně tedy alfa, evidujeme 27 případů delty, sumárně 59 případů bety, to je jihoafrická varianta, a nově případů 7 případů gamy, tzv. B1, tedy brazilské varianty.

V Praze jste detekovali i pár případů varianty kappa. Odkud pochází? A mohla byste popsat, co je zač a jak je nebezpečná?

Varianta kappa patří do rodiny indické varianty původně označované B1.617. Ta se rozjela na tři subvarianty, které se liší v některých mutacích ve vazebném místě. U nás detekujeme subvariantu kappa, která patří do variant zájmu, variant of interest, a je méně detekovaná. Čili se odhaduje, že je méně nebezpečná.

V rámci kategorizace variant jsou teď nejhorší variant of concern, pod nimi jsou variant of interest a pod nimi variant under investigation, čili varianty, které jsou sledovány, nebo under monitoring, které nebo monitorovány - záleží, jestli toto názvosloví vezmeme ze stránek WHO nebo CDC.

Přístupy k sekvenaci

Zmínila jste 59 případů jihoafrické varianty beta, z toho 20 v Olomouckém kraji, je tam i Praha, Moravskoslezský, Středočeský, Plzeňský i Královéhradecký kraj. Je to více případů než indické delta varianty? Je tato jihoafrická varianta nebezpečná, máme se jí obávat?

Rozhodně je dobré hlídat importy. Porovnání nelze úplně posoudit, protože nebyly sledovány vedle sebe v rámci jednoho rozvoje. Ve všech evropských zemích se podařilo hraničit klastry, čili zatím pokud bychom zachovávali běžná opatření při příjezdu, můžeme mít ohraničené klastry jak doposud.

Podle čeho se vybírají vzorky k sekvenaci? Existuje nějaký klíč nebo je to náhoda?

Máme dva přístupy – náhodnou a cílenou sekvenaci. V současné době se v Národní referenční laboratoři věnujeme cílené sekvenaci, tedy vybíráme na základě toho, že nám laboratoře pošlou případy opakované infekce nebo selhání vakcinace.

V zásadě vycházíme z diskriminačních PCR, když jedna z laboratoří prokáže mutaci, pošle nám ji dál na dokonfirmaci. Některé laboratoře sledují jen dvě mutace, některé laboratoře více. Obecně je vydán pokyn k proplácení ze zdravotního prostřední od 1.7. ministerstvem zdravotnictví. V současné době vyšetřujeme ve standardním režimu šest mutací, můžeme i více, záleží na dostupnosti souprav.