Ve Švédsku se nakazili dva Češi, na Slovensku tři, vyjmenoval Dušek. ‚Zanedbatelná čísla,‘ říká

Češi se během července nakazili koronavirem v šesti zemích. V pondělním rozhovoru pro Radiožurnál to uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Nejvíce nakažených je podle něj ze Slovenska a Švédska. Upozornil ale, že jde o zanedbatelná čísla. V budoucnu se nicméně podle něj objeví ohniska, která vzniknou po návratu lidí ze zahraničí do Česka. Rozhovor Praha 13:14 13. července 2020

Víte už přesná čísla, kolik nakažených Čechů ze zahraničí v poslední době přijelo?

Čísla vidím teď tady před sebou, a to od 1. do 11. července. Jsou naprosto zanedbatelná. Nechápu, kolik novinových článků se kolem toho vydává. Četl jsem o víkendu, ani nevím kde, že v Chorvatsku jsou první nakažení.

V centrálním informačním systému infekčních nemocí, kde by za tuto dobu mělo být všechno, je to v Chorvatsku jeden. Potom Velká Británie jeden, Maďarsko jeden, Srbsko jeden, Slovensko tři, Švédsko dva. To je celé.

Jsou kvůli tomu nějaké země označeny za rizikové?

Nejsem epidemiolog a není mojí odpovědností označovat země nějak. Takže vám k tomu nemohu bohužel nic říct. Musíte se obrátit na odborníky. Říkám, že jde v tuto chvíli o minoritní počty, které nemohou nic determinovat.

Tím ale samozřejmě nesnižují nijak význam této agendy. A opravdu ji sledujeme, protože se do budoucna zcela jistě stane, že nám tady vzniknout nějaká malá lokální ohniska, která budou importem. K tomu dojít musí, tomu se nedá vyhnout. V tuto chvíli to ale opravdu není nic alarmujícího. A já z těch dat nevidím důvod k poplašné zprávě.

Můžete nám říct, jak se vyvíjejí počty případů a jednotlivá ohniska v Česku?

V tuto chvíli, počítám-li vývoj od čtvrtka minulého týdne, včetně víkendu, tak vývoj je veskrze pozitivní. Všechna známá ohniska, vlastně to ani nejsou ohniska, ale spíše místní lokality zvýšené nákazy, se vyvíjejí pozitivně. Jsou podchycena. Ať už je to lokalita na Kutnohorsku, nebo na Jihlavsku.

A pokud jde o to největší skutečné ohnisko na Karvinsku, tak i tam je zatím v tuto chvíli vývoj pozitivní. Po masivních nárůstech, které jsou týden a něco staré, pozorujeme setrvalý pokles nově diagnostikovaných pacientů, i když v tom mohl hrát určitou roli víkend, takže uvidíme, co se teď stane během dvou nebo tří dnů, ale v žádném případě není patrná eskalace. Není dobré usuzovat jen z počtu nově diagnostikovaných, musíme sledovat i jiné parametry.

V centrální databázi vidíme, že krajské hygienické stanice v drtivé většině podchytávají primárně nakažené nebo jejich kontakty prvního řádu – lidé v rodině, nejbližší okolí daného člověka. Nepozorujeme, že by se to v populaci masivně exponenciálně šířilo.

Drtivá většina nakažených je bezpříznaková nebo s mírnými příznaky. Do nemocnic nově v Moravskoslezském kraji v uplynulých třech nebo čtyřech dnech byli indikováni jeden, dva nebo tři pacienti denně. Takže vývoj je v tuto chvíli pozitivní, aspoň se tak jeví.

