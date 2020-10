Bolí mě oči a hlava, stěžuje si studentka na online výuku. Školy by podle ministerstva měly zvolnit

„Naše škola nijak neuzpůsobila rozvrh online výuce. Jedeme podle stejného, který jsme měli předtím,“ říká pro Radiožurnál studentka jednoho z pražských gymnázií.

„Osobně nejsem moc zvyklá trávit tolik času u počítače, takže po online výuce mě bolí oči, bolí mě záda a občas i hlava, což je komplikace, když mám ještě nějakou práci na ten následující den,“ popisuje.

Ve srovnání s jarní distanční výukou je teď podle ní studium náročnější. „Na jaře bylo znát, že jsme se soustředili na pro nás profilové předměty, zatímco teď máme ve stejné dotaci i ty předměty ostatní. Zabírá to mnohem víc času, máme mnohem víc učiva,“ vysvětluje.

Omezená výuka

Přitom výuka by podle Asociace ředitelů gymnázií měla být omezená i teď. Podle předsedkyně asociace a ředitelky pražského Gymnázia nad Štolou Renaty Schejbalové je počet online hodin nutné omezit.

„Myslím, že podle běžných rozvrhů by fungovat neměli, protože je to velký počet hodin, kdy žáci musí sedět u počítače. Na naší škole jsme to udělali, kromě maturitního ročníku, tak, že všichni mají polovinu vyučovacích hodin daného předmětu online a tu druhou se připravují distančně offline. To znamená, že vypracovávají různé úkoly,“ přibližuje.

Online hodiny podle běžného rozvrhu nedoporučuje ani ministerstvo školství. Jak by podle resortu měla výuka vypadat? „Sdružovat plánované učivo do tematických celků a těm pak věnovat delší souvislý časový úsek, než je jedna vyučovací hodina. Tento způsob organizace přisívá k efektivnějšímu využití času a snižuje podíl prodlevy a organizačně-technických přestávek při střídání předmětů a vyučujících,“ popisuje mluvčí resortu Aneta Lednová.

Při běžném rozvrhu je podle studentky gymnázia problém v krácení přestávek, u počítače tak sedí několik hodin v kuse. „Poměrně často se stává, že učitel přetáhne. Já mám mít pak desetiminutovou pauzu a rázem je z ní pětiminutová, během které ještě musím najít odkaz na tu další hodinu, protože nemáme jednotnou platformu,“ popisuje.

Učivo je podle manuálů ministerstva školství nutné mírně omezit, upozorňuje Lednová: „Zkušenost v průběhu jara 2020 ukázala, že v případě vzdělávání na dálku není možné a ani doporučené, by školy vzdělávaly děti a žáky v plném souladu s ŠVP a v plném rozsahu plánovaném pro prezenční výuku. Lze tedy doporučit, aby se školy zaměřily na aplikaci znalostí a dovedností, aby žáci byli schopni nabyté znalosti a dovednosti využívat, a to šířeji při řešení nejrůznějších situací.“

Školy by se také měly zaměřit na profilové předměty. „Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti ve školách, který trvá déle než dva týdny, je třeba prioritizovat vzdělávací oblasti v ŠVP, zaměřit se především na očekávané výstupy dle příslušného RVP a věnovat se zejména všeobecným profilovým předmětům,“ doplňuje Lednová.

Hodnocení studentů?

Vyučující před koncem prvního čtvrtletí řeší i hodnocení. Ke studentům by učitelé měli přistupovat více individuálně. „Hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro tento způsob vzdělávání,“ upřesňuje Lednová.

Podle manuálu ministerstvo doporučuje hlavně formativní hodnocení, pro studenty jsou podle něj konkrétní připomínky užitečné. Třeba na Gymnáziu nad Štolou hodnocení kombinují. „Zadáváme různé testy, které známkujeme. Dokonce jsem online i ústně zkoušela. Jednak je to tedy tato forma a jednak když mají nějaký úkol, projekt nebo samostatnou práci, tak tam spíše volíme zpětnou vazbu, že jim napíšeme hodnocení té jejich činnosti,“ říká Schejbalová.

Školy se ale doporučeními pro vyučování ani hodnocení řídit nemusí, organizace výuky tak závisí mimo jiné na domluvě studentů s učiteli.