Biochemik Trnka: Jsme na začátku další vlny. Zatím nevíme, jestli přijde v srpnu, nebo na podzim

Británie uvolňuje restrikce pro své občany a převádí je do roviny doporučení. Jedinou povinností zůstává izolace po setkání s nakaženým. „Tato rozhodnutí jsou spíš politická. V Británii to z mého pohledu rozhodně neodpovídá stavu ani dynamice průběhu epidemie," komentuje biochemik a člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů Jan Trnka. Víc se podle něj jedná o vůli politiků, kteří přenesli vlastní odpovědnost na bedra občanů.

Počty nově nakažených přitom nerostou jen v zahraničí, ale i v České republice. „A pokud se podíváme na země kolem nás nebo v trochu širším okolí, kam varianta delta přišla dřív, tak si myslím, že s velkou mírou jistoty půjdeme podobným scénářem,“ uvedl pro Český rozhlas Plus.

Trnka se domnívá, že už nyní jsme pravděpodobně na začátku další vlny šíření nemoci covid-19:

„Za několik týdnů můžeme čekat podstatně vyšší nárůsty nakažených než dnes. Jsme na začátku další vlny a je jen otázkou času, kdy se křivka přehoupne do té části, kdy ji uvidíme jako exponenciálu. Co je nejisté, je, kdy dojde k tomu velkému nárůstu, zvýšení hospitalizací. Zatím se dá těžko odhadnout, jestli to bude v srpnu, v září nebo později na podzim.“

„Ta šance, že by se další vlna mohla objevit, je reálná.“ Jiří Černý

Zvlášť na pozoru by se měli mít neočkovaní, protože u varianty delta je až dvojnásobné riziko hospitalizace, a to i u mladších ročníků včetně dětí, varuje biochemik.

Virolog Jiří Černý z České zemědělské univerzity si sice myslí, že je možné se dalšímu exponenciálnímu nárůstu nemocných vyhnout, přesto ale nabádá k opatrnosti. „Ta šance, že by se další vlna mohla objevit, je reálná,“ říká a nedoporučuje uvolnění všech protiepidemických opatření.

Připomíná navíc, že ve hře není jen často skloňovaná varianta delta.

„Poměrně dost se teď mluví o variantě lambda, která vznikla na přelomu loňského a letošního roku v Jižní Americe. V České republice se ale zatím objevil jen jeden případ,“ uklidňuje a dodává, že koronavirus mutuje pomaleji než chřipka, i proto na něj nadále dobře reagují současné vakcíny.