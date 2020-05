Seniorka vypila hrnek dezinfekce. Záchranářům řekla, že se bála nákazy covidem-19

Středočeští záchranáři vyjížděli minulý týden k seniorce z domu s pečovatelskou službou, která kvůli obavám z možné nákazy koronavirem vypila dezinfekci. Požití chemikálie u ní vyvolalo silné zvracení a záchranáři ji museli převézt do nemocnice v Hořovicích na Berounsku. Seniorka záchranářům řekla, že si dezinfekci ze zásobníku napumpovala do hrnečku ve společenské místnosti. Záchranná služba o tom informovala ve středu na facebooku. Praha 12:22 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alkoholová dezidenkce Anti-COVID, kterou vypila seniorka na Berounsku. | Foto: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje | Zdroj: Facebook

Záchranáře ze Zdic do domu s pečovatelskou službou přivolal minulý týden tamní personál. Seniorka podle pečovatelů nekomunikovala a silně zvracela. Ještě před přivoláním záchranky ji museli pomáhat ze společenské místnosti na pokoj.

„Záchranáři se dozvěděli, že nebyla skoro schopna chůze a že z jejího hrnku na kávu je cítit divný zápach,“ uvedla středočeské záchranka na svém facebookovém profilu.

„Po vyšetření a zajištění pacientky záchranáři doslova očicháním dospěli k závěru, že se jedná o dezinfekci. Podle pachu pak i určili druh dezinfekce a našli zásobník umístěný nedaleko společenské místnosti, ve kterém byl přípravek Anti-COVID.“

Seniorku proto záchranáři přepravili do hořovické nemocnice. „Pacientka už byla propuštěna. Hospitalizována byla dva dny,“ uvedla ve středu pro iROZHLAS.cz mluvčí nemocnice Petra Horáková. Blíže její aktuální zdravotní stav s ohledem na lékařské tajemství komentovat nechtěla.

Strach z covidu

Žena záchranářům řekla, že se vypitím dezinfekce chtěla bránit nákaze nemocí covid-19. Proto si to hrnečku na kávu napumpovala přibližně 200 mililitrů chemikálie. Záchranáři na sociální síti zároveň vyzvali k bližšímu kontaktu se seniory, kteří mohou mít ze současné situace strach.

„Bojí se, protože ví, že patří do rizikové skupiny, neumí si vyfiltrovat informace, které se na ně valí z médií. Potřebují se svěřit, potřebují vaši radu a uklidnit,“ dodala záchranná služba na facebooku.

Před požitím dezinfekce v souvislosti s ochranou před nákazou koronavirem v minulosti varovala například řada amerických lékařů. Reagovali tak na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že by se mělo zvážit léčení nemocni vstřikováním dezinfekce do těla.

„Je tady způsob, jak bychom to (dezinfekci) mohli nějak vstříknout dovnitř? Skoro jako čištění. Protože se to (koronavirus) dostává do plic a napáchá to tam hrozné škody.... takže by bylo zajímavé se tím zabývat,“ řekl na konci dubna. Americký prezident později uvedl, že se pouze „sarkasticky ptal“.

PRVNÍ POMOC PŘI POŽITÍ ALKOHOLOVÉ DEZINFEKCE „Nevyvolávat zvracení, maximálně po doušcích popíjet vodu. Pokud nejsou žádné příznaky, doporučil bych konzultaci s Toxikologickým informačním centrem. Pokud příznaky jsou, ať je to malátnost, spavost, bezvědomí nebo urputné zvracení, tak volat záchrannou službu,“ popsal pro iROZHLAS.cz jak postupovat v případě požití dezinfekce vedoucí krajského školicího a výcvikového střediska středočeské záchranky Marek Hylebrant. Požití dezinfekce, kterou vypila seniorka, přirovnal k velmi silné otravě alkoholem. „Je nutné zjistit hlavně kolik toho člověk vypil a jaké jsou příznaky a podle toho postupovat. V anti-covidu není látka, která by byla smrtící, ale při velkém množství hrozí bezvědomí, silné zvracení a tak dále, protože alkoholy, které tam jsou přítomné, stahují vodu a dráždí sliznice,“ dodal.