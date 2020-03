Rozdával ho zadarmo, přesto úřad zakázal lihovaru Žufánek vyrábět dezinfekční gel. Chybělo povolení

Celní úřad zakázal rodinnému ovocnému lihovaru Žufánek z Boršic u Blatnice na Uherskohradišťsku další výrobu dezinfekčního gelu. Podnik jej vyráběl bez povolení. Na facebooku to v pondělí uvedl jednatel lihovaru Martin Žufánek. Řada jiných likérek a lihovarů přitom gely vyrábí a prodává, mají k tomu ale potřebná povolení. Jejich získání vyžaduje souhlas tří ministerstev a celníků, vysvětluje jeden z výrobců. Praha 13:50 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dezinfekce, dezinfekční gel (ilustrační foto) | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Výrobu dezinfekčního gelu spustil lihovar Žufánek před několika dny kvůli šíření nákazy koronaviru. Podle majitele jej lihovar vyráběl bez příslušného povolení z velejemného lihu, který má firma v režimu daňového skladu bez spotřební daně. „Líh není denaturovaný,“ napsal Žufánek.

K výrobě gelu používal podnik 96,2 procenta lihu, k němu přidával tři procenta peroxidu vodíku, glycerol, mandlový olej a esenciální oleje z bylin. „Výsledný gel jsme stočili do plastových lahví a zcela zdarma poskytli těm nejpotřebnějším,“ uvedl Žufánek.

Mezi příjemce výrobku podle něj patřily mimo jiné dětské domovy v Mostě, Mladé Boleslavi a Novém Strašecí na Rakovnicku. Zmínil také obecní úřad v Boršicích u Blatnice, městský úřad v nedalekém Hluku nebo dobrovolníky ze spolku Praha šije roušky.

„Na další výrobu nemáme suroviny. Peroxid vodíku a glycerol není k sehnání. Budeme doufat, že teď se postará stát,“ doplnil Žufánek. Celní úřad podle něj promine podniku přestupek za dosavadní výrobu gelu, jeho další výrobu však lihovaru zakázal.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na sociální síti twitter napsal, že už požádal ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby se „pokusila najít řešení“.

Jiné lihovary a likérky vyrábí

Dezinfekční gely jsou nyní na trhu obtížně k sehnání. Do jejich výroby se proto pustily školy, například České vysoké učení technické v Praze nebo Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ale i řada firem v čele s největším výrobcem lihovin v České republice Stock Plzeň-Božkov.

Ten minulý týden vyrobil a zdarma dodal 90 000 lahviček s dezinfekcí na ruce. Dezinfekce měla chránit především personál obchodů s potravinami a pracovníky potravinářských podniků, informovala minulý týden mediální zástupkyně plzeňské likérky Hana Pazderková.

Vlastní dezinfekci začal vyrábět také lihovar společnosti Tereos TTD. Denně zvládne vyrobit desítky tisíc litrů dezinfekce. V pátek začala zkušební výroba, naplno se rozjela v pondělí. Dezinfekce bude určená především pro nemocnice a další zdravotnická zařízení, řekl v pátek generální ředitel společnosti Tereos TTD Oldřich Reinbergr.

Složité povolení

Pro podobný postup je ale potřeba získat patřičná povolení. To je podle ředitele likérky Fruko-Schulz Josefa Nejedlého velmi složité a zdlouhavé. Jen díky pomoci krizového štábu Jihočeského kraje se mu v těchto dnech podařilo celý postup urychlit. Třeba koncesi získal za dva dny, jinak by to trvalo mnohem déle.

„Potřebujete k tomu (k výrobě dezinfekce – pozn. red.) speciální koncesi, musíte mít povolení od ministerstva zemědělství získat statut zvláštního lihovaru, abyste mohli denaturovat. Na základě toho vám vystaví celníci povolení k denaturaci lihu, abychom mohli sami denaturovat. Musíte mít povolený nákup denaturačních činidel,“ popsal Radiožurnálu Nejedlý s tím, že druhý postup je kupovat již denaturovaný líh.

K získání povolení je potřeba souhlas tří ministerstev. „Pak je schválení od ministerstva průmyslu a obchodu odbor průmyslové ekologie. Ti k tomu také dávali nějaké stanovisko. Pak oddělení výroby a značení přípravků, jak to máme označit - to je zase ministerstvo zemědělství. Na ministerstvu zdravotnictví se pak musíte dostat do skupiny oficiální skupiny výrobců, kteří mohou tyto dezinfekce dělat,“ dodal ředitel Fruko – Schulz.

„Připadá mi, že je to taková administrativa, jako kdybych chtěl vyrábět jaderné zbraně,“ dodal Nejedlý s tím, že společnost bude dál vyrábět alkoholické nápoje. Těch se výroba dezinfekce vůbec nedotkne.

Samostatný líh

Vzhledem ke složitosti získání povolení se další podniky vydaly jinou cestou. Například likérka Rudolf Jelínek začala vyrábět a prodávat šestasedmdesátiprocentní konzumní líh, na němž je přesný návod, jak dezinfekci vyrobit.

Společnost Palírna U Zeleného stromu v Prostějově zvolila jiný postup a stovky litrů konzumního lihu začala zdarma distribuovat do nemocnic v Olomouckém kraji.