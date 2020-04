Může Čína zachránit Evropu před covid-19? Nejnovější dezinformace, kterou sama šíří, tvrdí analytik Vrabel

Hlavními dezinformátory světa jsou podle autora analýzy Čína a Rusko. Pokud má vysvětlit poslední vývoj šíření fake news, tak ten samozřejmě směřuje na vývoj pandemie.

„Společnost je teď v napětí, v tenzi, panuje úzkost nejen z neznámého, ale už i ze skutečného ohrožení. To je sen dezinformátorů, kteří dobře vědí, že strach je nejsilnější a nejstarší emocí člověka. Taky je to ten nejlepší prostředek, jak sunout dezinformace do našich myslí,“ říká Vrabel v Interview Plus.

Číňané prý mají odlišnou strategii než Rusové, kteří se snaží hlavně vystrašit a zmást. „Čínský dlouhodobý narativ je o vzájemné ekonomické výhodnosti. Takové to win-win, které je samozřejmě nepravdivé. Teď Čína, ústy mluvčího ministerstva zahraničí, obvinila Spojené státy americké, že stojí za vytvořením viru. Tato informace se teď hodně rozšířila jak v Česku, tak po Evropě. Takže jen Čína je schopná reagovat na vývoj covidu-19. Že je to charitativní velmoc, co teď zachrání Evropu, která se není sama schopna bránit.“

Relativizace pravdy

Podle analytika je hlavním cílem takovýchto hybridních válek rozložení našeho demokratického systému.

„Ústředním narativem, který Ruská federace používá, je relativizace pravdy. Předkládá tak množství často protichůdných dezinformací, které ale slouží jedinému účelu. Tím je to, aby lidé přestali věřit jakékoli zprávě. Řeknou si, že jak to ve skutečnosti je, vlastně nikdo neví. To je ale nebezpečné. Protože jakmile přestaneme věřit, že nějaké pravdy existují, přestaneme věřit v naše instituce, a pak se nám celý dům demokracie zboří jako domeček z karet.“

V Semantic Visions se pustili do sledování informací, respektive dezinformací, o covidu-19. Co zjistili? „Úplně první zpráva se objevila na čínských sociálních sítích na samém konci prosince 2019,… s několikahodinovým zpožděním ji pak přineslo i médium, které je pod jistou kontrolou vlády. Takže to bylo odlišné než v roce 2002 s epidemií SARS, kdy se to Čína snažila dlouho zamlčet.“

Fake news obletěly svět

Ovšem první fake news přišla „z oficiálního zdroje, který patří ruskému ministerstvu obrany TV Zvezda,… podle něhož nový virus unikl z jedné z tajných amerických laboratoří, kterých mají mít USA po celém světě na 400.“

Jak to bylo dál? Podle Vrabela se toho se zpožděním zhruba 14 dní chytly konspirační weby, které šíření viru dávaly do spojitosti s tím, že to už dávno světové elity věděly a vlastně se tak jen chtějí zbavit starých a nemocných.

Rezonovala i zpráva amerického nevýznamného zdroje The Washington Times (nemá nic společného s The Washington Post), který Čínu obvinil z toho, že virus unikl z laboratoře ve Wu-chanu.

„Zkraje února se přidaly české zdroje s útoky na Evropskou unii, na migranty, vyskočil i tradiční narativ proti NATO a USA nebo to, že Česká televize a Český rozhlas hrozbu zveličují a přispívají k panice.“

Pak trvalo dalších několik týdnů, než začal svět brát epidemii vážně. Analytik se domnívá, že zřejmě proto, že to bylo kdesi daleko.

„Přitom čínská vláda informace o viru nijak zvlášť nezveličovala, nenafukovala, ale jen proto, aby nevyvolala paniku uvnitř země. Ne proto, že by se nějak výrazně snažila tlumit nebo potlačovat šíření informací. Nicméně dnes se ukazuje, že skutečný rozsah pandemie zamlžovala a tím i zpomalila reakci celého světa.“

Dosah? 30 procent populace

Vrabel dál tvrdí, že české dezinformační weby mají zhruba třicetiprocentní reálný dosah do populace, podobné množství lidí má i pochopení pro politiku Ruska nebo Číny, a to i za tu cenu, že by to mělo vliv na naši suverenitu. Naopak 70 procent naší společnosti podporuje NATO. Obsah prý vzniká na 20 českých webech, které produkují až tři čtvrtiny dezinformací, ale Semantic Visions pravidelně sleduje 4500 serverů.

„Dezinformace jsou pak přebírány lidmi a automaty, které je rozšiřují na sociálních sítích. V Česku hraje největší roli Facebook a jeho byznys model, který k dalšímu rozšiřování fake news nahrává. Dezinformace ze své podstaty útočí na emoce. Lidé, kteří jsou exponováni facebookovým algoritmem právě informacemi plnými strachu, mají vyšší sledovanost, a tak Facebook vyšší příjmy,“ dodává analytik.

