Šéf Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Nejde, aby se neočkovaní zaměstnanci vyhýbali klientům

Kvůli koronaviru museli uzavřít Domov důchodců ve Velkých Hamrech na Jablonecku. Jeden z klientů zkolaboval a byl covid pozitivní. A to i přesto, že byl očkovaný. Nákaza se projevila i u zaměstnankyně domova, která očkování odmítla. Ředitel domova řekl, že právě neočkovaní zaměstnanci jsou největším rizikem. Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký Radiožurnálu řekl, že procento naočkovaných zaměstnanců se zvyšuje. Praha 14:22 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký (na snímku) Radiožurnálu řekl, že procento naočkovaných zaměstnanců se zvyšuje | Zdroj: Jiří Horecký

Máte přehled, jaká je proočkovanost mezi zaměstnanci domovů pro seniory?

Máme přehled, který je zhruba nějakých čtyř až pět dnů starý. Je to něco přes 60 procent naočkovaných zaměstnanců a přes 90 procent naočkovaných klientů. Je potřeba ještě přidat údaj, že celkem 15 000 zaměstnanců covid-19 v posledních měsících prodělalo, takže někteří v nich byli ještě v době očkování kontraindikováni nebo mají ještě protilátky v ochranné 180denní lhůtě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Tomáše Pancíře s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým o neočkovaných zaměstnancích domovů důchodců

To očkování je dobrovolné, mají ale ředitelé domovů pro seniory třeba možnost zajistit, aby ti, kdo nemají očkování, nebyli v kontaktu se seniory? Nebo aby ty kontakty byly minimální?

To je při poměru 60:40 prakticky nemožné. Pokud by to byli opravdu jednotlivci, tak by se to nějakým způsobem omezit dalo, ale samozřejmě pracovníci v sociálních službách – pečovatelé a pečovatelky, zdravotní sestry – se střídají u klientů a dennodenně poskytují péči. Čili omezit skupinu neočkovaných zaměstnanců nebo zmenšit kontakt v tom provozu není možné a reálné.

Myslíte si, že třeba případ ve Velkých Hamrech může přesvědčit některé zaměstnance, aby se k očkování zaregistrovali?

Určitě se to znovu otvírá a diskutuje. Ředitelé zařízení se snažili zaměstnance motivovat. Nutno také dodat, že třeba ti, kteří nejsou očkovaní, se musí stále v tom pětidenním intervalu testovat. To procento proočkovanosti se pomalu zvyšuje. Jednak je to dáno i tím, že někteří, kteří to odmítali, tak zjistili, že jejich kolegové ani po první, ani po druhé dávce nezemřeli a nic se jim nestalo, takže se také postupně rozhodují. Pak se rozhodují ti, kteří už jsou nějakou dobu po prodělání covidu.

Na Jablonecku zemřel na koronavirus již očkovaný člověk. Celý domov pro seniory museli uzavřít Číst článek

Samozřejmě situace je také rozdílná zařízení od zařízení. Jsou zařízení, kde je 80 až 90 procent zaměstnanců očkováno, jsou zařízení, kde je to dvacet až třicet procent. Vliv na to má také to, jak moc byla jednotlivá zařízení zasažena, kolik tam na podzim zemřelo lidí. Tam víme, že je větší ochota se očkovat, ale ředitel daného zařízení může jenom přesvědčovat, přemlouvat anebo třeba odpovídat na otázky, které s očkováním souvisí.

Konzultujete to s jednotlivými řediteli? Máte třeba zkušenost, které argumenty fungují?

Jsou to hlavně argumenty toho, že se nic nestalo těm osobám, které očkování prodělaly, a to nejen v České republice. Je to příklad i sociálních zařízení v Izraeli, kde jsme se ptali, kde se navrátili velmi rychle do normálního života, kdy proočkovanost je tam větší než u nás. Víme, že protilátky tam zůstávají ve vysoké úrovni. Samozřejmě pak jde také o to, je-li v tom kolektivu nějaký názorový vůdce, který když řekne, že ne, tak řada lidí se rozhoduje podle toho, jaká je nálada v těch daných kolektivech nebo malých sociálních skupinách.

‚Bylo to nádherné, nebolelo to.‘ Jak se testuje v domově, který měl jen jednoho nakaženého Číst článek

Říkal jste, že neočkovaní zaměstnanci domovů pro seniory musejí procházet pravidelným testováním. Testováním procházejí také návštěvy, třeba příbuzní, kteří do domovů pro seniory přicházejí. Po tom případu ve Velkých Hamrech myslíte, že by bylo na místě uvažovat o nějaké změně testování? Třeba o zintenzivnění?

Naopak se uvažuje o tom, že od 1. července se upustí od toho testování v sociálních službách. Jednáme s ministerstvem zdravotnictví, jestli tam nezachovat nějakou bázi třeba dobrovolného testování nebo testování nějakých užších skupin. Je ale potřeba také dodat, že případy, kdy očkovaní zaměstnanci a klienti byli pozitivní, jsme zaznamenali už někdy během března a samozřejmě později, avšak ve všech těch případech to byl bezpříznakový průběh nebo velmi mírný průběh. Případ z Libereckého kraje je první, kdy očkovaný klient zemřel, a je otázkou, jaký byl jeho zdravotní stav, což je informace, kterou nemáme.