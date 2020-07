Dovolenou na Šumavě má zaplacenou, ale nechtějí ho tam. Důvod? Je z Karvinska

Na Karvinsku přibývá případů a svědectví lidí, kteří mají problémy při zařizování dovolené. Kvůli tomu, že jsou z ohniska nákazy koronavirem, mohou narazit na to, že je například hoteliéři na druhém konci republiky odmítnou. A to dokonce i tehdy, pokud mají celý pobyt objednaný a zaplacený. Karviná 8:05 12. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle hygieniků by hoteliéři lidem z Karvinska neměli pobyty rušit, jelikož k tomu nemají žádný pádný důvod. Ilustrační foto | Foto: Klaudie Richterová | Zdroj: Český rozhlas

„Měli jsme naplánováno, že pojedeme na rozhraní jižních Čech a Šumavy. Na cyklodovolenou, na inliny a tak. Prostě do přírody,“ říká Českému rozhlasu Ostrava muž ve středním věku, který bydlí v Karviné.

Jméno si nepřeje zveřejnit. Mimo jiné proto, že problém s penzionem ještě není vyřešený.

Jak sám říká, když tam volal, majitel penzionu ho ujistil, že je všechno zaplacené a všechno v pořádku, i když je z Karviné.

Za deset minut telefon zazvonil znovu. „Ať se nezlobím, že volali na hygienu a ta nedoporučuje nás z této lokality - z Karvinska - ubytovávat. Takže ať mu pošlu číslo konta a číslo objednávky, že mi vrátí peníze,“ líčí muž, co slyšel. Podle vlastních slov se jen rozloučil, protože byl v šoku.

Doklad o zrušení zatím nemá, stejně jako již zaplacenou částku. Peníze mu přitom chybí na plánování jiné dovolené, takže neví, co bude. „Je to jako vypálený cejch. Když se objeví Karviná, tak je to špatně. Našim známým se to stalo taky,“ dodává muž.

Diskriminace?

Podle hygieniků ale žádný zákaz pohybu v souvislosti s Karvinskem neplatí, hoteliéři by proto takto postupovat neměli, jelikož k tomu nemají žádný pádný důvod.

Mohou například vyžadovat písemné prohlášení, že host nemá žádné příznaky nákazy. Rázně je odmítat je ale podle Martiny Střihavkové z jihočeské obchodní inspekce špatně.

„Nelze plošně nastavit odmítání klientů z jakékoliv oblasti bez toho, aniž by to bylo potvrzeno nějakým legitimním cílem,“ říká. „Domnívám se, že by to mohlo být posouzeno jako diskriminace spotřebitele.“

Muž potvrdil, že pokud mu ubytovatel peníze nevrátí, na Šumavu pojede. A pokud ho do penzionu nepustí, je připraven volat policii.

Koronavirus na Karvinsku Na Karvinsku, které je nyní nemocí nejvíc zasažené, za uplynulý týden zaznamenali zhruba 108 nových případů na 100 000 obyvatel. Nákaza se v okrese rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů černouhelné firmy OKD a jejich blízkými.