Evoluční biolog radí v uzavřených prostorách nepřetápět. Virus se dokáže rychle přizpůsobit

Chování koronaviru je možné předurčit na několik měsíců dopředu po kvalitativní stránce – případy budou přibývat a virulence se zhoršovat. Nedá se ale odhadnout, jakou rychlostí budou změny nastávat, řekl ve Dvaceti minutách Radoižurnálu evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr. Čeká nás na podzim náročnější druhá vlna onemocnění covidem-19? A jak bychom se měli chovat? Praha 22:34 7. září 2020

„Máme štěstí, koronavirus je na nás trochu hodnější, než by mohl být. Už dvacet let ukazuji, že na nás číhá pandemie a měli bychom být zatraceně opatrní a připravení na něco takového. Obával jsem se, že to bude horší,“ přiznal ve vysílání Radiožurnálu.

Virus podle něj dokáže rychle podléhat biologické evoluci, jde o záležitost týdne, během kterého se přizpůsobuje momentálním podmínkám.

„Kdybychom si teď nasadili roušky, tak by virulence krásně zpátky klesla. Když nebudeme opatrní a když se budeme dál scházet, podávat si ruce, tak uvidíme, jak rychle bude růst podíl vážných případů v nemocnicích,“ varoval.

Co nejvyšší vlhkost

Populace viru, kterou tady máme, podle Flegra přizpůsobuje své chování – jak moc bude infekční a jak moc bude ubližovat. Co všechno lze udělat proto, aby následky byly co nejmenší? Například v uzavřených prostorách doporučuje nepřetápět.

„V místnosti si můžeme vzít svetr, snažme se držet teplotu co nejníže, aby relativní vlhkost byla co nejvyšší,“ poradil parazitolog.

Virus se zatím podle něj šířil lineárně, z pracoviště na rodinu, nyní může sehrát velkou roli školní třída. Právě tam je dětí více, a virus se tak může přenést na více rodin. „Může to být velice špatné, navíc ve školním kolektivu se mohou potkávat různé linie viru.“

Školy zavřít

Pokud se budou nepopulární opatření odkládat, tak se bude muset šlápnout na brzdu, a to mnohem dříve, než kdybychom byli přísní a opatrní od samého začátku: „Vysoké a střední školy by se neměly vůbec otevírat, tam je distanční forma výuky plnohodnotná.“

Bylo by podle něj také namístě nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, a takové opatření by se mělo zavést co nejdříve.